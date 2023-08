Estratégias para escrever uma redação imparcial e equilibrada

A redação, como forma de expressão escrita, não é apenas um veículo para transmitir ideias, mas também uma plataforma para explorar argumentos de maneira imparcial e equilibrada. A busca por uma redação imparcial é fundamental para a integridade da comunicação, especialmente em contextos onde a objetividade é valorizada, como no jornalismo e na escrita acadêmica e também em vestibulares ou exames como o Enem e o Encceja, por exemplo.

A seguir, apresentaremos estratégias essenciais para criar uma redação que seja imparcial, equilibrada e persuasiva, mantendo a ética e a qualidade argumentativa.

Pesquisa e evidências sólidas

A base de uma redação imparcial é a pesquisa aprofundada. Ao embasar os argumentos em evidências confiáveis e bem fundamentadas, o escritor fortalece sua credibilidade e a neutralidade do texto. Utilizar fontes diversas e reconhecidas, como estudos acadêmicos, relatórios governamentais e análises de especialistas, ajuda a apresentar múltiplos pontos de vista de maneira imparcial.

Uma redação imparcial não se trata de omitir opiniões ou esconder perspectivas, mas sim de apresentar os argumentos de forma equilibrada e abrangente. Ao abordar um tópico controverso, é essencial conceder espaço igual a diferentes pontos de vista. Isso não apenas respeita a diversidade de opiniões, mas também permite ao leitor formar uma compreensão mais completa do assunto.

Uso de conectores neutros

Os conectores são ferramentas que auxiliam na transição entre ideias e argumentos. Ao buscar imparcialidade, é importante utilizar conectores neutros que não revelem inclinação pessoal. Expressões como “por um lado… por outro lado”, “enquanto alguns defendem… outros argumentam”, “em contrapartida”, entre outras, facilitam a apresentação equilibrada das perspectivas.

A escolha cuidadosa da linguagem é fundamental para garantir a imparcialidade. Evitar adjetivos carregados emocionalmente, exageros retóricos e linguagem tendenciosa contribui para que o texto mantenha uma postura neutra. A descrição objetiva dos fatos e a argumentação baseada em lógica e evidências são pilares para alcançar essa neutralidade.

Análise crítica e reflexiva

A imparcialidade não impede a análise crítica e reflexiva. Ao discutir diferentes perspectivas, é válido apresentar uma análise ponderada, destacando os méritos e limitações de cada argumento. A habilidade de identificar pontos fracos e fortes em diversas posições enriquece a redação, demonstrando uma abordagem informada e equilibrada.



A habilidade de redigir de forma imparcial é uma preparação valiosa para a vida acadêmica e profissional. Na academia, a imparcialidade é essencial para a realização de pesquisas e a redação de artigos acadêmicos. No mundo profissional, a capacidade de comunicar informações de maneira objetiva e equilibrada é uma vantagem competitiva, especialmente em setores que demandam análises críticas e tomada de decisões embasadas.

Refletindo a diversidade de perspectivas

Uma redação imparcial é aquela que reflete a diversidade de perspectivas sobre o tema abordado. Ao reconhecer que existem múltiplos ângulos para analisar uma questão, o candidato demonstra sua capacidade de considerar diferentes pontos de vista e avaliar as nuances de um problema. Isso reflete uma maturidade intelectual e a disposição de compreender a complexidade do mundo ao seu redor.

Imagine que o tema da redação seja “Impactos das Redes Sociais na Sociedade Moderna”. Para ser imparcial, o candidato deve iniciar definindo o que são redes sociais, sem atribuir conotações positivas ou negativas. Por exemplo: “Redes sociais são plataformas online que permitem a interação e compartilhamento de informações entre indivíduos.”

Ao desenvolver o texto, o candidato pode apresentar argumentos que abordem diferentes aspectos do tema, sem privilegiar uma única perspectiva. Por exemplo, ao discutir os benefícios das redes sociais, pode-se mencionar a facilidade de conexão entre pessoas distantes, o compartilhamento de informações relevantes e a promoção de causas sociais. No entanto, é crucial também abordar as desvantagens, como a disseminação de informações falsas, o vício em tecnologia e a perda de privacidade.

Nesse sentido, priorizar a imparcialidade ajudará você a escrever uma redação mais rica, com bons argumentos, garantindo uma boa avaliação.