Estrela da NFL Robert Quinn é preso na Carolina do Sul

A estrela da NFL Robert Quinn – um ex-Dallas Cowboy – foi preso na Carolina do Sul na sexta-feira, Esportes TMZ confirmou.

O pass rusher de 33 anos, que jogou pelos Eagles e Bears na última temporada, foi autuado em uma prisão do condado de Dorchester por volta das 8 da manhã … sob acusações de atropelamento e fuga e agressão.

As tentativas de contato com a polícia para comentar a prisão não tiveram sucesso.

De acordo com WCSC-TV no entanto, Quinn foi acusado de bater em quatro carros, um poste de luz e um portão … e depois deixar a cena durante um incidente violento em Summerville na terça-feira.

“Ele ficava dizendo: ‘Oh, não se preocupe com isso, vou comprar carros novos para você, vamos à concessionária'”, disse a testemunha. “Eu disse a ele para sair da minha propriedade e ele colocou as mãos em mim e me deu um tapa não uma, mas duas vezes.”