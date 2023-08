Estrela de ‘Blind Side’ rasga fãs que clamam por Sandra Bullock perder o Oscar por causa de seu drama

Reproduzir conteúdo de vídeo



Quinton Aaron — o homem que jogou Michael Oher em “The Blind Side” – está furioso com aqueles que clamam por Sandra Bullock perder seu Oscar pelo novo drama de Oher … andaimes TMZ Sports a atriz não tem absolutamente nada a ver com nada disso.

O clamor pela retirada de Bullock do prêmio ganhou força no X na terça-feira … com um monte de usuários no aplicativo dizendo o seguinte reivindicações de Oher que Leigh Anne Tuohy mentiu para ele e o explorou – a mulher que a interpretou em “The Blind Side” agora deve enfrentar punição.

Por mais louca que pareça a opinião – os gritos cresceram cada vez mais alto ao longo do dia … mas Aaron nos disse que espera que tudo isso desapareça rapidamente.

“Fazer uma declaração como essa não faz sentido”, disse Aaron. “Sandra Bullock não teve nada a ver com a história real que estamos lendo agora.”

Claro, Bullock ganhou a honra em 2010 … depois que ela interpretou o papel da mãe fictícia de Aaron no filme de sucesso de 2009. E Aaron diz que ela não poderia ter sido mais merecedora de elogios na época.

“Ela teve uma atuação brilhante”, disse Aaron. “E isso não deve ser manchado por algo que não tem nada a ver com ela.”

Aaron também falou conosco sobre todas as novas alegações em torno dos Tuohys… e embora ele tenha dito que não falou com eles desde o lançamento do filme, ele não teve a impressão de que algo nefasto estava acontecendo em relação a eles. relacionamento com Oher.

“Eu tenho um bom senso de todos eles”, disse ele. “Eles foram muito legais comigo.”

Quanto a onde as coisas estão agora com os Tuohys e Oher … tudo ficou super feio, como a família agora acusado o ex-jogador de futebol de tentar extorqui-los por US$ 15 milhões.