Estrela de ‘Vanderpump’ Rachel Leviss aparece no Arizona Massage Spa

Rachel Leviss não apareceu na próxima temporada de “Regras de Vanderpump” – e com base em onde ela apareceu na terça-feira, isso provavelmente não mudará à medida que as filmagens continuarem.

A estrela do reality show – que esteve no centro da temporada passada escândalo de traiçãotambém conhecido como ‘Scandoval’ – apareceu em uma Massage Envy em Tucson, AZ por volta do meio-dia – onde ela estava conversando com um atendente da recepção, aparentemente conversando sobre alguns serviços para si mesma.