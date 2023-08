Estrela do Lions David Montgomery, cachorro da namorada mata animal de estimação do vizinho em ataque sangrento

David Montgomery e a mudança de sua namorada para Detroit não teve um começo auspicioso… Esportes TMZ soube que um dos cachorros do casal se envolveu em uma mordida sangrenta poucos dias depois que o novo running back do Lions se instalou em sua nova casa em Michigan.

De acordo com os documentos da polícia, os policiais foram chamados à nova residência de Montgomery em Grosse Pointe Shores em 4 de junho… Lolafoi acusado de fugir de casa e atacar um cachorro menor na calçada.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Nas imagens da câmera do corpo da polícia da cena … a namorada de Montgomery — Tatum Causey – pode ser ouvida explicando aos policiais que ela estava no quintal quando percebeu que seu cão havia escapado.

“Entrei, literalmente abri a porta e disse: ‘Alguém viu Lola?'”, disse ela a um policial no local. “Então, estou procurando por ela no quintal – ela normalmente fica bem no quintal – mas quando saio, vejo meu irmão carregando ela.”

Os donos do cachorro que alegou que Lola mordeu seu filhote disseram em um relatório de incidente que, durante o ataque, Lola agarrou a perna do animal e não o soltou.

“Eu ouvi a perna do nosso cachorro quebrar”, escreveu um dos reclamantes nos documentos.

Os proprietários disseram que sofreram mordidas e lacerações durante o ataque. Eles acrescentaram que seu filhote foi diagnosticado pelo veterinário com duas fraturas nas pernas. Eles também alegaram que exigia pontos.

Causey – que tem um filho com Montgomery – foi acusada de contravenção por abrigar um cão feroz durante o incidente… embora os registros do tribunal mostrem que ela se declarou inocente da acusação em uma audiência no final de junho. Os registros mostram que ela terá outra audiência sobre o assunto em setembro.

Quanto a Lola, Causey compartilhou um post de homenagem emocional ao cachorro um mês após o incidente da mordida que parecia indicar que o animal havia falecido.

“Tantos dias tranquilos apenas preenchidos com seu amor incondicional”, escreveu ela no post do IG. “Você é e sempre será o melhor. Minha cadela de alma, eu te amo para todo o sempre, minha ursinha Lola.”