Estrelas da NFL e da NBA aparecem nos jogos das semifinais da US Open Cup em Cincinnati e Houston

SO futebol nos Estados Unidos tem crescido consistentemente nos últimos anos e atualmente está no meio de um aumento acentuado devido à chegada de Lionel Messi no Inter Miami.

Com o Copa América de 2024 e Copa do Mundo FIFA de 2026 acontecendo no país, o país verá cada vez mais estrelas de outros esportes participando do The Beautiful Game.

Na noite de quarta-feira, durante o Copa Aberta dos EUA nas semifinais, tivemos um vislumbre de grandes jogadores da NFL e da NBA participando dos jogos.

Bengals em Cincy

Primeiro, Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins e outros notáveis Cincinnati Bengals jogadores foram vistos torcendo FC Cincinnati enquanto enfrentavam Messi e Miami.

Enquanto Cincinnati caiu nos pênaltis para o Intera presença do argentino Copa do Mundo o vencedor foi provavelmente um grande motivo para Burrow e companhia. apareceu.

Harden em Houston

Em outro lugar, no Dínamo de Houston vs. Lago Salgado Real jogo, ex-Houston Rockets All-Star James Harden foi visto nas arquibancadas.

Harden é co-proprietário do Dínamo e estamos fora de temporada para o atual Filadélfia Sixermas é ótimo ver um jogador de sua magnitude participando de uma competição considerada menor no futebol.

Que outra estrela do esporte de destaque veremos na próxima partida de futebol?