Estrelas de cinema são ressuscitadas pela Inteligência Artificial (Confira!)

O sonho de muitos atores é ser bastante conhecido e lembrado durante a sua vida. Todavia, muitos deles esperam que sua carreira continue mesmo depois de seu falecimento. Agora, através da tecnologia da Inteligência Artificial, um grande número de ícones da telona serão ressuscitados e atuarão em novos filmes.

Analogamente, celebridades conhecidas em todo o mundo, como o ator James Dean, podem voltar à vida através da Inteligência Artificial. Eles irão aparecer como clones digitais, podendo atuar em diversos filmes. Entretanto, como a tecnologia é inovadora, há dúvidas a respeito de algumas questões.

Os direitos de uso da imagem tem preocupado alguns dos grandes empresários de Hollywood. No caso de James Dean, por exemplo, sua imagem irá aparecer em outro filme depois de sete décadas de sua morte. A princípio, ele estará presente em uma produção chamada Back to Eden. Parece milagre mas é verdade.

Ademais, a entrada no show business é o sonho de muitas pessoas. Elas imaginam que ao aparecer no cinema, atuar em diversos filmes, elas irão se tornar imortais. A Inteligência Artificial agora pode fazer com que isso seja verdade. James Dean faleceu no ano de 1955 em um acidente de carro depois de atuar em três filmes.

O cinema e a Inteligência Artificial

James Dean irá atuar no filme Back to Eden, De volta ao Éden, em português, como se fosse um clone digital, utilizando Inteligência Artificial. Desse modo, é importante salientar que a tecnologia utilizada é a mesma que gera as deep fakes. O ator será a estrela e irá caminhar, falar, e interagir na telona junto a outros atores vivos.

Vale ressaltar que a tecnologia utilizada é bastante inovadora, à frente de seu tempo. As imagens do filme de Hollywood foram criadas por um computador, utilizando Computer-Generated Imagery (CGI). Entretanto, os atores e roteiristas estão preocupados. Aliás, eles entraram recentemente em greve depois de 43 anos.

De fato, os atores de Hollywood estão com medo de uma substituição por algoritmos de Inteligência Artificial. Há também uma crítica e uma grande preocupação dos profissionais que atuam em filmes devido ao fato de que a indústria de cinema acabaria sacrificando a criatividade por conta de lucros maiores.

De acordo com a atriz de cinema Susan Sarandon, a Inteligência Artificial poderia fazer com que ela diga e faça coisas que não tem escolha. Ela tem criticado o uso da tecnologia publicamente. Deve-se observar que a ressurreição de atores mortos através da Inteligência Artificial não é a única forma de trazê-los de volta à telona.



Tecnologia inovadora

Os famosos atores Carrie Fisher, Harold Ramis e Paul Walker atuaram através do uso de tecnologia digital avançada em filmes póstumos, em papéis icônicos no cinema, recentemente. Aliás, a cantora brasileira Elis Regina apareceu a algum tempo atrás em um anúncio da Volkswagen, junto a sua filha Maria Rita.

Dessa maneira, essa será a segunda vez em que James Dean foi escalado em um filme, como um clone digital utilizando a Inteligência Artificial. No ano de 2019, houve um anúncio de que o ator seria ressuscitado em CGI para o filme Finding Jack, a procura de Jack em português. No entanto, a película acabou sendo cancelada.

O Filme Back to Eden é uma ficção científica em que um viajante de outro mundo acaba no planeta Terra e passa por inúmeras aventuras na América junto com James Dean. A clonagem digital utilizada é bastante inovadora apresentando alterações significativas. A Inteligência Artificial estará presente em diversas mídias.

Em suma, o famoso ator de Hollywood irá aparecer em interações com o público em plataformas interativas, como por exemplo, em realidade aumentada, jogos e realidade virtual. Além disso, é claro, estará no filme Back to Eden, e em outras sequências produzidas em um futuro próximo.

Inteligência artificial

Dessa forma, a tecnologia utilizada no filme Back to Eden vai além da reconstrução digital passiva e se difere da Deep Fake em algumas características. Ou seja, o clone digital de James Dean é diferente da conhecida sobreposição do rosto de uma pessoa pelo corpo de uma outra. A inteligência artificial será bem mais complexa.

Em conclusão, a Inteligência Artificial utilizada agora no cinema aponta que os famosos atores de Hollywood e até mesmo qualquer pessoa, poderá obter um tipo de imortalidade através desse tipo de tecnologia. De uma outra maneira seria impossível. As carreiras no cinema poderão continuar mesmo depois do falecimento do ator.