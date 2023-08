Estrelas de ‘L&HH’ presas em Atlanta, vídeo selvagem mostra briga

TMZ. com

Algumas das estrelas de ‘Love & Hip Hop’ foram presas em Atlanta ontem à noite – e com base neste vídeo da briga… eles deveriam considerar uma mudança de nome, porque não havia amor aqui.

Érica Mena dar Bambi Richardson – da fama de ‘L&HH: Atlanta’ – foram levados para a prisão junto com ‘L&HH: Hollywood’s’ Zellswag … onde todos posaram para fotos policiais e foram autuados por uma série de acusações, que vão desde obstrução da aplicação da lei até agressão a um policial.

A APD afirma que os clientes – que acabaram sendo Mena, Bambi e Zell, além de um amigo deles – tornaram-se combativos… e isso parece ficar claro no clipe obtido pelo TMZ.

Você pode ver policiais tentando enganar as pessoas umas das outras… enquanto outras pessoas na sala correm para se envolver. Parece que alguns seguranças de camisa preta também estavam na mistura – tudo isso enquanto ‘Nice and Slow’ de Usher tocava bem alto. Nada de bom ou lento nisso, no entanto.