Estrelas de Vanderpump Rules estão confiantes de que Rachel Leviss não retornará para a 11ª temporada

Fontes ligadas ao reality show de sucesso disseram ao TMZ … Os membros do elenco de ‘VPR’ agora estão se sentindo mais do que confiantes de que Rachel NÃO retornará para Temporada 11 .

Há um raciocínio por trás do consenso… o elenco foi filmando desde o final de junho e Rachel não filmou uma única cena, seja solo ou com qualquer outra estrela de ‘VPR’.

Além do mais, não sabemos nada do elenco, além de por Tom Sandovalestá em contato com Rachel desde que a vi no emocionante show de reencontro no final de março, que foi filmado pouco antes de Rachel dar entrada em um unidade de saúde mentalque ela saiu recentemente depois de uma longa estadia.