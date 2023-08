Estrelas dos Dodgers Freddie Freeman, casas de Max Muncy atingidas por assaltantes, policiais investigando

Tem sido tranquilo para os Dodgers em campo na segunda metade da temporada da MLB, mas fora do campo, duas das maiores estrelas do time passaram por momentos muito mais difíceis, tendo que lidar com alguns arrombamentos assustadores em suas casas.

No caso Muncy, as autoridades nos disseram que o jogador estava com sua família voltando para casa de um jogo no Dodger Stadium no início deste mês, quando sua empresa de alarmes o alertou de que ladrões haviam invadido sua casa. Somos informados de que eles foram vistos em vídeo saqueando a unidade – mas eles fugiram antes que os policiais chegassem.