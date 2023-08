Estudantes da rede pública aprendem com gincana ambiental do IMA e Semarh Penedo

Parceria promove informação e conscientização para comunidade escolar das unidades da Prefeitura de Penedo

Crianças, adolescentes e adultos de Penedo estão aprendendo mais sobre aspectos fundamentais do tema meio ambiente, graças à realização de gincanas ambientais nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A atividade extraclasse reúne estudantes, professores e servidores das unidades da Prefeitura de Penedo, iniciativa que resulta da parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), órgão do governo estadual.

Neste mês de agosto, a gincana ambiental já foi realizada nas escolas municipais Barão de Penedo e Paulo VI, promovendo a educação ambiental de forma interativa e engajadora.

“As atividades incluem desafios que abordaram temas como biomas, fauna e flora nativos”, explica Felipe Ananias, diretor de projetos da Semarh Penedo, acrescentando que a pasta criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas também organiza mutirão de limpeza e trilha ecológica com escolas da Semed e comunidade em geral.

Para a coordenadora da equipe de Educação da Semarh, Valquíria dos Santos, “as gincanas são de grande importância para a conscientização e sensibilização ambiental da comunidade escolar, principalmente sobre a preservação do meio ambiente e a compreensão da importância da conservação da biodiversidade local”.

Ela enfatiza que as gincanas proporcionam aprendizado lúdico e fortalecem laços entre as escolas e as instituições envolvidas, de forma bem sucedida, o que demonstra a importância de eventos educacionais que focam na conscientização e ação ambiental desde a base, ou seja, entre os estudantes.

“Ao trabalhar em conjunto com a comunidade e as instituições, as gincanas geram conhecimento e inspiram gerações ativas na defesa do meio ambiente, da preservação da natureza e das riquezas biodiversas”, destaca Felipe Ananias.

O cronograma das gincanas ambientais em Penedo agenda para setembro a atividade na Escola Municipal Santa Luzia e em outro em unidade da Semed localizada na zona rural, a Escola Municipal Hanna Bertholet.