Estudantes de cidades gaúchas atingidas pelo ciclone podem se inscrever hoje (10)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reabriu nesta quinta-feira, dia 10 de agosto o sistema para novas inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), exclusivamente para estudantes residentes nas cidades do Rio Grande do Sul, que foram atingidas pelo ciclone, nos dias 15 e 16 de junho.

Desse modo, os candidatos que não conseguiram se inscrever no Enem 2023 no período regular de inscrição em decorrência dos danos causados pelo ciclone poderão realizar as inscrições até as 23h59 desta quinta-feira (horário oficial de Brasília).

É importante ressaltar que somente os candidatos com o CPF relacionado na lista divulgada pelo Inep, no Diário Oficial da União do dia 7 de agosto, têm direito de realizar as inscrições neste dia 10 de agosto.

Como durante o período regular, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual, através da Página do Participante. Para acessar o formulário de inscrição, é necessário fazer login com as credenciais do gov.br.

Além de reabrir o período de inscrição para esses candidatos, o Inep divulgou novas datas exclusivamente para os estudantes que se encontram nessa situação. Desse modo, aqueles que se inscreverem no Enem 2023 hoje (10) deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de agosto, próxima terça-feira.

O Inep deve divulgar o resultado dos pedidos de tratamento pelo nome social e de atendimento especializado no dia 14 de agosto. De acordo com o órgão, os participantes com pedidos indeferidos poderão interpor recursos, com envio de outro documento comprobatório, até o dia 18 de agosto.

As demais disposições do Edital nº 30, de 5 de maio de 2023 continuam valendo para os candidatos que realizaram a sua inscrição em regime excepcional.

Enem 2023

No período regular de inscrição, o Enem 2023 registrou cerca de 3,9 milhões de participantes inscritos. De acordo com os dados do Inep, essa edição marca um crescimento no número de inscrições em relação às últimas edições do Enem.







Você também pode gostar:

Enem 2023: Provas

De acordo com o edital, o Inep aplicará as provas do Enem 2023 nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, dois domingos consecutivos. Ao todo, o Inep aplicará quatro provas objetivas, sendo cada uma composta por 45 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação:

5 de novembro : Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias;

: Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias; 12 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Ainda de acordo com o edital, os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início da aplicação das provas está marcado para as 13h30 (horário de Brasília). No primeiro dia, a aplicação terá duração de cinco horas e meia, com fim às 19h. Já no segundo dia a duração da prova é de cinco horas, com término às 18h30.

Gabarito e resultado

O Inep deve liberar os gabaritos das provas no dia 24 de novembro de 2023, mas não caberá a interposição de recursos.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Enem 2023, com a liberação do boletim de desempenho individual dos participantes, está marcada para o dia 16 de janeiro de 2024.

No entanto, o Inep só deverá liberar as notas dos “treineiros”, estudantes que farão o exame apenas para fins de autoconhecimento, posteriormente.

Cronograma do Enem 2023

Período de inscrição: 5 a 16 de junho de 2023

5 a 16 de junho de 2023 Prazo para pedidos de atendimento especializado : 5 a 16 de junho de 2023

: 5 a 16 de junho de 2023 Prazo para pedidos de tratamento por nome social : 5 a 16 de junho de 2023

: 5 a 16 de junho de 2023 Data da prova: 5 e 12 de novembro de 2023

5 e 12 de novembro de 2023 Divulgação do gabarito: 24 de novembro de 2023

24 de novembro de 2023 Aplicação para privados de liberdade/reaplicação: 12 e 13 de dezembro de 2023

12 e 13 de dezembro de 2023 Resultados: 16 de janeiro de 2024

Acesse o edital do Enem 2023 na íntegra para mais detalhes.

Leia também Cursinho pré-vestibular da UFRGS recebe inscrições até essa quinta-feira (10); saiba mais.