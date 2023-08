Estudo aponta que Artrose afetará quase 1 bilhão de pessoas

Dor, rigidez, inchaço nas articulações, estalos quando a articulação é movida e diminuição da função. Indivíduos que estão passando por estes sintomas podem estar sofrendo de artrose. Trata-se de uma das variações mais conhecidas da artrite, e que está atingindo cada vez mais pessoas em todo o mundo.

Uma projeção divulgada nesta semana pelo Instituto para Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), dos Estados Unidos, acabou fazendo com que muitas pessoas se assustassem. Os resultados do prognóstico indicam que o número de cidadãos atingidos pela doença em todo o mundo deve aumentar com força nos próximos anos.

A projeção em questão analisou os dados da evolução da doença nas últimas décadas, e fez um panorama sobre o que pode se esperar até o ano de 2050. Os resultados desta pesquisa foram publicados ainda na última segunda-feira (21), através da revista The Lancet Theumatology.

O que diz a projeção

De acordo com a pesquisa, no ano de 1990, cerca de 256 milhões de pessoas em todo o mundo estavam sofrendo com artrose. Em 2020, o número de afetados pela mesma doença já era de 595 milhões. Agora, a expectativa é de que em 2050, os impactados se aproximem da marca de 1 bilhão de indivíduos.

Em 2020, a artrose já foi considerada a sétima maior causa de incapacidade em pessoas com mais de 70 anos de idade. Como há uma tendência de crescimento da doença, é natural imaginar também que haverá um aumento do impacto desta enfermidade na qualidade de vida de boa parte da sociedade.

Existe também um notável impacto para os sistemas de saúde em todo o mundo. Considerando apenas a realidade dos Estados Unidos, os gastos com a doença em 2016 se aproximaram da marca dos R$ 390 bilhões, considerando a cotação atual.

Para países mais pobres, como é o caso do Brasil, pode-se imaginar que este impacto orçamentário pode acabar sufocando as contas públicas, e deixando milhares de brasileiros sem o atendimento médico necessário.

O que pode causar a artrose?



Mas afinal de contas, o que pode causar a artrose e como evitar a doença? O estudo em questão também tenta responder a esta pergunta. De acordo com o levantamento, a principal causa para o acometimento da artrose ainda é a obesidade.

De todo modo, existem também outras causas que precisam ser consideradas. É o caso, por exemplo, da realização de trabalhos físicos exigentes, além da prática de esportes de alto impacto, cirurgias de remoção total ou parcial do menisco rompido ou até mesmo um quadro de fraqueza muscular.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que no Brasil, o número de pessoas atingidas já representa aproximadamente 7% da população do país, o que corresponde a 15 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde.

Como evitar a artrose?

Se você não quer ajudar a engrossar a lista de pessoas com artrose, existem algumas dicas que podem ser seguidas para ao menos evitar o acometimento da doença.

Veja abaixo:

Evitar carregar sobrepeso;

Evitar passar o dia inteiro na mesma posição;

Realizar exercícios físicos com frequência;

Adotar uma alimentação saudável.

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, tem artrose. O chefe do executivo sofre com a doença no quadril e pretende realizar uma cirurgia para tratar o problema em breve. Em entrevistas, o petista costuma dizer que “sente dores na cabeça do fêmur”.

“Eu tô como jogador de bola que não quer dizer pro técnico que está com dor pra não ir pro banco. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso (…) Eu quero fazer a cirurgia, porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro”, disse o presidente Lula.