Estudo mostra que brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros; veja riscos

Os brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros de acordo com um estudo realizado pela Open Finance Brasil. Ou seja, os clientes bancários estão mais confiantes e a taxa foi a menor em relação aos quatro últimos anos.

Conhecido como Open Finance, o compartilhamento autorizado de dados entre instituições financeiras teve um aumento no país. Segundo os dados da pesquisa, em 2021 45,8% das pessoas se preocupavam como essas informações seriam utilizadas. Já em 2023, o percentual alcançado foi de 34%.

O termo Open Finance representa um sistema aberto, do qual permite que clientes de produtos e serviços financeiros possam compartilhar suas informações entre as diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central.

Dessa forma, a movimentação de suas contas bancárias pode ser acompanhada de um único lugar, ao invés de ter que acessar diversos aplicativos, o que torna o uso mais ágil e eficiente.

Para exemplificar, suponha que tem uma conta no Branco do Brasil e na Nubank, ao usar o Open Finance você compartilha dados entre elas e consegue ter uma visão macro de suas finanças, ao invés de algo separado e segmentado.

Brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros

Um comparativo feito entre os anos de 2021 a 2023, apontou que os brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros. Aliás, eram quatro principais preocupações que afetam os pesquisados em relação ao open banking e todas elas diminuíram.

A insegurança sobre crime financeiro era de 48% e caiu para 36% em 2023.

A preocupação com a forma como os dados seriam usados caiu de 45,8% para 34%;

Já o medo da perda do anonimato sobre os dados também sofreu queda. Ou seja, de 43% para 29%.

Por fim, a preocupação sobre a falta de proteção dos dados reduziu de 41% para 28% em 2023, apresentando a maior queda no estudo.

O estudo ainda mostrou que 49% dos participantes conhecem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, sentem-se mais confortáveis e seguros para compartilhar suas informações pessoais e financeiras.



Você também pode gostar:

Apenas para reforçar, a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, busca regulamentar o tratamento de dados pessoais em todo o país. Com isso, tem como objetivo trazer mais segurança para os consumidores e as empresas em relação ao uso de dados.

Para garantir esse compartilhamento mais seguro, ela prevê uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, todos os envolvidos na troca de informações têm direitos e deveres. Apesar dela já ser obrigatória no país, muitas empresas ainda estão adequando suas estratégias de coleta de dados para que atendam às exigências da nova lei.

A pesquisa da Open Finance Brasil 2023

Os dados que demonstram que os brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros são resultantes da pesquisa online Open Finance Brasil 2023 que foi realizada em maio pela Ipsos a pedido da TecBan e teve abrangência nacional.

Para que os dados fossem os mais precisos possíveis, foram entrevistados mil homens e mulheres bancarizados, das classes A, B e C, que possuem acesso à internet. Dessa forma, conseguiriam um panorama mais amplo do mercado.

Rogério Melfi, gerente de Open Finance na TecBan, atribui o aumento da confiança no compartilhamento de dados ao fato das pessoas terem mais acesso à Educação Financeira e sobre os serviços. Bem como, a entrada da LGPD como um suporte de produção.

O gerente acredita que isso fez com que as pessoas entendessem que elas possuem direitos e deveres com a Lei Geral de Proteção de Dados e que é seguro confiar em suas instituições bancárias.

Com esse avanço, é possível que as empresas tenham mais informações para construir soluções e ofertas especializadas para seus clientes. Afinal, elas possuem em mãos os dados necessários.

Brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros, mas devem ficar atentos

Mesmo com a notícia de que os brasileiros estão menos preocupados em compartilhar dados financeiros, ainda é importante manter a atenção. Inclusive, Rogério Melfi reforça que o consumidor deve proteger seus dados e utilizar somente os canais oficiais da sua instituição financeira.

Jamais responda SMS de números desconhecidos, clique em links suspeitos ou responda e-mails com informações se não forem provenientes de seu banco. Com isso, diminui as chances de cair em golpes e ter seus dados divulgados.

Caso tenha dúvida se um contato é ou não oficial, busque pelo atendimento ao cliente da instituição financeira e solicite informações. Aliás, é sempre melhor conferir do que fornecer dados sensíveis.