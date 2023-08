Etapas para efetuar o pagamento com cartão Kohl

Kohl’s é uma das maiores redes de lojas de departamentos dos Estados Unidos, com mais de 1.200 lojas. A única razão do seu crescimento é que oferece produtos de marca com descontos significativos e proporciona às pessoas uma experiência de compra fácil.

A Kohl’s também oferece cartões de crédito de marca que oferecem aos usuários muitas recompensas e descontos. Assim, as pessoas optam pelo cartão para fazer compras nas lojas offline e online da Kohl.

Mas envolve muitos detalhes técnicos no gerenciamento de seu Cartão de crédito Kohl on-line, mas você não deve se preocupar com isso. Este artigo tratará do login do cartão de crédito Kohl, do pagamento e de outras informações essenciais para ajudá-lo a acessar sua conta com eficiência.

Como me registro no cartão de crédito Kohl para acesso online?

Para acessar sua conta de cartão de crédito Kohl on-line, você precisa primeiro concluir o registro único e obter seu ID de usuário e senha. Estas são as etapas para fazer isso facilmente:

Primeiro, abra qualquer navegador no seu telefone ou computador e navegue até Cartão de crédito Kohl website oficial .

Então, você precisa clicar no Registro botão no lado direito.

Ele solicitará o número do seu cartão de crédito de 12 dígitos na próxima tela, então insira-o com precisão e clique Continuar .

Depois disso, insira seu sobrenome conforme escrito em seu cartão de crédito Kohl’s.

Na próxima tela, ele buscará sua data de nascimento, então digite com precisão.

Em seguida, você precisará inserir seu CEP ou código postal e clicar Continuar .

Agora, crie seu nome de usuário e senha com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Depois disso, você precisará responder a uma pergunta de segurança que o ajudará caso você esqueça sua senha.

Agora, insira seu número de telefone e endereço de e-mail registrados.

Em seguida, verifique sua caixa de correio, onde receberá um link de verificação da Kohl’s, e clicar nele concluirá o processo de registro.

Processo de login do cartão de crédito da Kohl 2023 em https://credit.kohls.com/

Se você concluiu o processo de registro e possui um ID de usuário e senha, poderá facilmente fazer login em sua conta através do site oficial.

Em seguida, insira seu Nome de usuário e Senha que você criou anteriormente e clique em Conecte-se para ir diretamente para o painel do portal.

Como fazer pagamentos com cartão de crédito Kohl?

Existem três maneiras de fazer pagamentos com cartão de crédito Kohl: uma é online, a segunda é por telefone e a terceira é pelo correio.

Para ajudá-lo a efetuar o pagamento por qualquer método sem problemas, compartilhei o guia abaixo que você deve verificar.

Faça pagamentos on-line com cartão de crédito da Kohl

Este método é o mais conveniente, pois você pode fazer pagamentos com cartão de crédito Kohl em sua casa. Mas o processo é demorado se você estiver fazendo isso pela primeira vez, pois primeiro será necessário adicionar os detalhes de pagamento. No entanto, as etapas a seguir ajudarão a realizar a tarefa com facilidade.

Visite o site oficial do cartão de crédito Kohl e faça login em sua conta.

Depois de chegar ao painel, clique em ‘Pagamentos’ no cabeçalho.

Agora, nesta página, clique no Gerenciar botão em Contas de pagamento para ver todos os métodos de pagamento adicionados.

Se você não tiver nenhum adicionado à sua conta, clique em “ Adicionar conta de pagamento ,” ou se você já tiver um, você também pode configurar os detalhes clicando no botão Editar.

Agora, ele solicitará seu número de roteamento de 9 dígitos e o número da conta corrente/poupança; digite-o novamente e selecione o tipo de conta, poupança ou corrente.

Depois disso, marque a caixa na parte inferior que diz: “ Reconheço que sou o proprietário da conta mencionada acima e estou autorizado a efetuar pagamentos, ”E clique em“ Adicionar pagamento da conta .”

Você verá o “ Faça um pagamento ”opção na página de pagamentos; clique nisso.

A próxima página mostrará o pagamento devido; você pode selecionar ou inserir qualquer valor personalizado.

Agora, selecione a data de vencimento e o período de pagamento e clique Revisar Pagamento .

Em seguida, reconheça seus termos marcando a caixa na próxima página e clicando Enviar pagamento .

Após o pagamento da fatura ser bem-sucedido, será exibida uma mensagem de confirmação na próxima tela. Você receberá um e-mail de confirmação no endereço de e-mail inserido ao efetuar o pagamento.

Configurar pagamento automático

Também será uma boa ideia configurar o pagamento automático em sua conta para que o valor devido seja deduzido automaticamente de sua conta bancária, e você não precisa fazer isso manualmente.

Navegue até a página oficial do cartão de crédito Kohl e faça login em sua conta.

Em seguida, selecione a opção de pagamentos na barra lateral superior.

Agora, na página de pagamentos, você verá a opção AutoPay localizada no lado direito da tela e, abaixo dela, clique Gerenciar .

Então, você verá duas opções: “ Pagamento mínimo devido ” e “ saldo do extrato ”Na próxima tela, e você precisa selecionar um de acordo.

Agora, ele solicitará suas informações de pagamento, como tipo de conta, número de roteamento e número da conta; insira isso com precisão e clique Revise o pagamento automático .

Na próxima página, concorde com os termos marcando a caixa e clicando em “ Inscreva-se no Autopay .”

Você configurou o pagamento automático com sucesso em seu cartão de crédito Kohl’s e ele começará a partir do próximo ciclo de faturamento.

Faça pagamentos com cartão de crédito da Kohl por meio de ligações

Se você acha o modo online um pouco agitado para pagar a fatura do cartão de crédito Kohl’s, pode optar pelo telefone.

O número oficial para isso é 1-855-264-5748; será melhor ligar para eles do seu número de telefone registrado.

O suporte ao cliente compartilhará o valor devido e solicitará sua conta bancária e informações de roteamento para concluir o pagamento.

Faça pagamentos com cartão de crédito Kohl pelo correio

Outra forma de efetuar o pagamento com cartão de crédito Kohl’s é pelo correio, pois a empresa aceita ordens de pagamento ou cheques pelo correio e processa o pagamento.

Assim, você pode verificar o valor no extrato gerado e enviar o valor através do serviço postal dos EUA em Kohl’s City of Industry (CA 91716, PO Box 60043) PO Box 1456 Charlotte, NC 28201.

Mas você deve garantir tempo suficiente para chegar ao correio, pois qualquer atraso na entrega pode gerar custos.

Conclusão

Então, isso é tudo que você precisa saber Login do cartão de crédito Kohl e fazer pagamentos. Esperamos que você tenha entendido tudo rapidamente, mas se ainda tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários abaixo.

