EUA acordam a tempo de salvar o dia contra a Nova Zelândia

TOs Estados Unidos acordaram no segundo tempo do pesadelo que a Nova Zelândia lhes causou quando os oceanianos, sem nada a perder, saíram com todas as armas em punho e colocaram Steve KerrA equipe teve problemas mais de uma vez.

Um magnífico terceiro quarto e um final com prolongamento incluído deram a vitória a uma equipa americana que produziu mais perguntas do que respostas.

Um começo lento para os Estados Unidos

Os EUA pareciam fora de ritmo, ficaram presos no ataque e sofreram nas transições defensivas.

Uma parcial de 2 a 9 encorajou os oceanianos desde o início, já que nem Eduardo por fora, nem Jackson por dentro foram capazes de prejudicar a estrutura de Nova Zelândia.

Com 4 a 14 no placar, os alarmes pareciam disparar.

A grande defesa de Nova Zelândia não deixou os americanos pensarem e as caras tristes dos Kerr e Spoelstra no banco expressou que não estava indo conforme o planejado,

As águas pareceram se acalmar e as forças se equilibraram, algo que convinha aos Estados Unidos enquanto Banchero liderava a recuperação.

O placar mostrou um surpreendente 19 a 18 a favor dos americanos no final do primeiro quarto.

No segundo quarto parecia que o domínio americano viria.

Com Edwards e Cam Johnson liderando o caminho, os Estados Unidos estavam confortáveis, mas não demorou O céu ansiamos por diminuir a diferença e até mesmo colocar a Nova Zelândia à frente (25-26).

Tinha que ser Antonio Eduardoo grande líder, que colocou o turbo no jogo.

Boa defesa e melhores transições ofensivas levaram o jogo a 45-36 no intervalo e Nova Zelândia produziu um primeiro tempo histórico.

No segundo tempo, um desabafo dos EUA colocou a diferença máxima entre as equipes (+13) em qualquer momento do jogo.

Nova Zelândia ainda estava agarrado ao jogo, sem o sucesso da etapa inicial.

Os neozelandeses foram fortes na defesa e não deixaram o jogo escapar.

Na realidade, porém, havia pouco que pudessem fazer, já que os EUA alcançaram a quinta marcha com Reaves e Banchero e criaram uma diferença de +15 que sugeria que o placar não iria mudar.

O terceiro quarto terminou com 76-58 que deu ao time de Kerr algum espaço para respirar.

No último trimestre, com o duelo resolvido, saiu a melhor versão dos Estados Unidos, a mais reconhecível.

HaliburtonO show de, com vários passes olhando para o chão, abriu caminho para curtir e levantar o público de seus assentos.

Reaves, Hart e Banchero encerrou uma estreia agridoce, mas eficiente para os Estados Unidos.

Resumo:

99 – Estados Unidos (19+26+31+23): Bridges (7), Brunson (10), Edwards (14), Ingram (2), Jackson (12) -equipe titular- Banchero (21), Haliburton (10), Hart (5), Johnson (2), Kessler (0), Portis Jr (4), Reaves (12).

72 – Nova Zelândia (18+18+22+14): Delany (12), Ili (12), Ngatai (0), Te Rangi (15), Wetzell (10) -time titular – Britt (2), Brown (0), Cameron (5), Fotu (4), Harris (0), Smith-Milner (3), Le’Afa (9).

Árbitros: Manuel Mazzoni (Itália), Boris Krejic (Eslovénia) e Kyongin Park (Coreia do Sul).

Contexto: Partida correspondente à primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Basquete 2023, disputada em Manila (Filipinas).