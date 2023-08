Evan Fournier após a derrota da França para o Canadá: Levamos um chute na bunda

França foram espancados em ti pelas mãos de Canadá em seu Copa do Mundo Fiba 2023 estreia na sexta-feira. A equipa francesa perdeu por 95-65 e a sua estrela Evan Fournier ficou visivelmente frustrada após o jogo.

Em sua análise da derrota do time durante uma entrevista pós-jogo, Fournierque joga pelo Knicks de Nova Yorkforneceu uma explicação direta e sincera para o resultado decepcionante.

“Levamos um chute na bunda”, disse Fournier.

Avaliando Fournieravaliação do desempenho da equipa, é difícil contestar o seu ponto de vista, dado que os Les Bleus se viram incapazes de contrariar a influência esmagadora de Shai Gilgeous-Alexander na Corte.

Levando sozinho o desempenho do Canadá, o Trovão da cidade de Oklahoma O guarda exibiu uma exibição geral notável, acumulando impressionantes 27 pontos, 13 rebotes e seis assistências.

Apesar de FournierCom a respeitável contribuição de 21 pontos no jogo, seus esforços individuais não conseguiram salvar a situação. A França encontrou dificuldades significativas para frustrar as poderosas estratégias ofensivas do Canadá, o que acabou levando a uma derrota desigual.

No entanto Fournier não hesitou em fazer uma avaliação contundente da derrota da equipe, mas também foi questionado sobre o momento preciso em que o desempenho da seleção francesa piorou.

“Eles eram muito físicos”, Fournier disse.

“Como equipe, eles nos obrigaram a fazer coisas que normalmente não fazemos. No início conseguimos marcar, nossa defesa era sólida.

“À medida que o jogo avançava, eles levaram a melhor sobre nós. O segundo quarto foi o início da nossa queda. Parabéns a eles, fizeram um bom jogo.”