Evento Apple 2023: Quando será e o que será anunciado?

EEm setembro, fanáticos por tecnologia se reúnem em bosques para ver o que Maçã tem na manga para a próxima iteração do Iphone. Este ano não é exceção e agora temos a data oficial do evento de setembro da Apple.

O evento acontecerá no dia 12 de setembro às 10h, horário do Pacífico. Ele será transmitido no site da Apple e no Apple TV aplicativo. Está sendo dublado “Desejo de Maravilha” Pela empresa.

O que a Apple anunciará no evento?

Espera-se que a Apple anuncie o iPhone 15 durante o evento. A linha de telefones deste ano contará com quatro variações diferentes do dispositivo.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max (possivelmente chamado de “Ultra”)

Todas as versões se afastarão da porta relâmpago e adotarão o universal USB-C padrão, que já é um recurso comum em telefones Android há algum tempo.

O Apple Watchh também deverá ser atualizado, com o Série 9 melhorando a Série 8 e a segunda geração do Apple Watch Ultra a caminho também.

Do lado do software, a Apple deveria anunciar a data de lançamento do iOS 17 e watchOS 10.

O último evento da Apple aconteceu em junho durante WWDC23. Nesse evento, eles revelaram o MacBook Air M2 de 15 polegadas, Mac Studio com M2 Max e M2 Ultra, Mac Pro com M2 Ultrae eles anunciaram Apple Visão Proque é o primeiro dispositivo de “sistema operacional espacial”.

Fora com o velho, dentro com o… mesmo?

O evento de setembro deste ano não parece ter o mesmo alarde de antes, possivelmente devido ao fato de não terem sido feitas muitas alterações no iPhone como um todo. Para a versão Pro, é uma atualização bastante iterativa em relação ao iPhone 14 Pro além da porta, uma câmera um pouco melhor e um design mais leve.

O Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5.Redação da Samsung

Os telefones dobráveis ​​e flip revolucionaram o mercado móvel nos últimos anos e estão começando a afastar alguns consumidores da abordagem mais simplificada da Apple. É apenas uma questão de tempo até que a Apple adira a essa tendência, mas isso não está nos planos este ano.