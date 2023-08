“Evento sem precedentes”: Idalia deve atingir a Flórida como furacão de categoria 4 com tempestade ‘catastrófica’

FOs moradores de Lorida que viviam em áreas costeiras vulneráveis ​​foram obrigados a fazer as malas e partir enquanto o furacão Idalia ganhava força nas águas quentes do Golfo do Méxicoe as autoridades alertaram sobre uma “tempestade catastrófica e ventos destrutivos” quando a tempestade atingir a costa na manhã de quarta-feira.

idália estava com ventos sustentados de 177 km/h na manhã de quarta-feira, depois de crescer para um sistema de categoria 2 na tarde de terça-feira. Foi projetado que atingiria a costa na manhã de quarta-feira como uma tempestade de categoria 4 com ventos de pelo menos 130 mph (209 km/h) nas regiões pouco povoadas. Região da Grande Curva, onde o Panhandle da Flórida se curva na península. O resultado pode ser um grande golpe para um estado que ainda enfrenta os danos persistentes do furacão Ian do ano passado.

Furacão Idalia é um “evento sem precedentes” segundo o NWS

O Serviço Meteorológico Nacional em Tallahassee chamou Idalia de “um evento sem precedentes”, uma vez que nenhum grande furacão registrado jamais passou pela baía adjacente à Big Bend.

Na ilha de Chave de Cedro, A comissária Sue Colson juntou-se a outras autoridades municipais na embalagem de documentos e eletrônicos na Prefeitura na terça-feira. Ela tinha uma mensagem para os quase 900 residentes que estavam sob ordens obrigatórias de evacuação. Mais de uma dúzia de policiais estaduais foram de porta em porta alertando os moradores de que a tempestade poderia atingir até 4,5 metros de altura.

“Uma palavra: vá embora”, disse Colson. “Não é algo para discutir.”

Governador Ron DeSantis repetiu o alerta na entrevista coletiva da tarde de terça-feira.

“Você realmente precisa ir agora. Agora é a hora”, disse ele. Anteriormente, o governador ressaltou que os moradores não precisavam necessariamente sair do estado, mas deveriam “chegar a locais mais elevados em uma estrutura segura”.

Nem todos estavam atendendo ao aviso. Andy Bair, proprietário do Island Hotel, disse que pretendia “tomar conta” de sua pousada, que antecede a Guerra Civil. O prédio não inundou nos quase 20 anos em que ele é proprietário, nem mesmo quando Furacão Hermina inundou a cidade em 2016.

“Ser zelador do prédio mais antigo de Chave de Cedro, Sinto que preciso estar aqui”, disse Bair. “Provamos repetidamente que não vamos desaparecer. Podemos ficar um pouco desconfortáveis ​​por alguns dias, mas eventualmente ficaremos bem.”

Os pedágios foram isentos nas rodovias fora da área de perigo, os abrigos foram abertos e os hotéis foram preparados para receber os evacuados. Mais de 30 mil trabalhadores de serviços públicos estavam se reunindo para fazer reparos o mais rápido possível após o furacão. Cerca de 5.500 soldados da Guarda Nacional foram ativados.

Em Tarpon Springs, uma comunidade costeira a noroeste de Tampa, 60 pacientes foram evacuados de um hospital devido à preocupação de que o sistema pudesse provocar uma tempestade de 2,1 metros.

Depois de pousar na região de Big Bend, a previsão é que Idalia cruze a península da Flórida e inunde o sul da Geórgia e as Carolinas na quinta-feira. Tanto o governador da Geórgia, Brian Kemp, quanto o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, anunciaram estados de emergência, liberando recursos e pessoal do estado, incluindo centenas de soldados da Guarda Nacional.

Esta terça-feira, 29 de agosto de 2023, 13h31 EDT, imagem de satélite fornecida pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica mostra o furacão Idalia, no centro, aproximando-se da costa do Golfo da Flórida, e o furacão Franklin, à direita, enquanto se move ao longo da costa leste do Estados Unidos, a sudoeste das Bermudas.

“Estaremos preparados com o melhor de nossas habilidades”, disse Russell adivinhaque estava enchendo o tanque de gasolina de seu caminhão em Valdosta, Geórgia. Seus colegas de trabalho na Cunningham Tree Service estavam fazendo o mesmo. “Haverá árvores nas casas das pessoas, árvores nas linhas de energia”.

À 1h EDT de terça-feira, Idalia estava a cerca de 115 milhas (185 quilômetros) a sudoeste de Chave de Cedro e 160 milhas (257 quilômetros) ao sul de Tallahassee, disse o Centro Nacional de Furacões. Ele estava se movendo para o norte a 26 km/h.

Idália esmurrada Cuba com fortes chuvas na segunda e terça-feira, deixando a província produtora de tabaco de Pinar del Rio submersa e muitos dos seus residentes sem energia.

“A prioridade é restabelecer a energia e as comunicações e ficar de olho na agricultura: colher tudo o que puder ser colhido e preparar-se para mais chuvas”, disse o presidente Miguel Daz-Canel numa reunião com funcionários do governo na terça-feira.

A mídia estatal não relatou nenhuma morte ou danos graves.

Com uma grande extensão da costa ocidental da Florida em risco de tempestades e inundações, foram emitidos avisos de evacuação em 22 condados, com ordens obrigatórias para algumas pessoas em oito desses condados.

Muitos distritos escolares ao longo do Costa do Golfo deveriam estar fechados pelo menos até quarta-feira. Várias faculdades e universidades também fecharam, incluindo a Universidade da Flórida em Gainesville. A Florida State University em Tallahassee disse que seu campus estaria fechado até sexta-feira.

Dois dos maiores aeroportos da região interromperam as operações comerciais e a Base Aérea MacDill, na Baía de Tampa, enviou várias aeronaves para locais mais seguros.

Questionado sobre o furacão na terça-feira, o presidente Joe Biden disse que conversou com DeSantis e “forneceu-lhe tudo o que ele possivelmente precisa”.

Categoria 5 Ian foi responsável por quase 150 mortes em 2022

Ian foi responsável no ano passado por quase 150 mortes. O Furacão de categoria 5 danificou 52.000 estruturas, quase 20.000 das quais foram destruídas ou gravemente danificadas.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional disse recentemente que a temporada de furacões de 2023 seria muito mais movimentada do que o previsto inicialmente, em parte devido às temperaturas extremamente altas do oceano. A temporada vai até 30 de novembro, sendo agosto e setembro normalmente o pico.