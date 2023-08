Eventos do Windows 11 não exibidos no calendário do Outlook 2023

O Microsoft Outlook tem sido o principal cliente de e-mail desde seu lançamento nos anos 90. Atualmente, mais de um milhão de organizações, equipes e indivíduos usam o Outlook para agilizar seus e-mails diários e rotinas de trabalho. Essas rotinas de trabalho são auxiliadas pelos eventos do Calendário do Outlook. No entanto, quando os eventos não aparecem no Calendário do Outlook no Windows 11, as coisas podem ficar bastante difíceis.

Se os eventos do seu calendário do Outlook no Windows 11 também não aparecerem, não se preocupe. O problema é mais comum do que parece. Continue lendo nosso guia para corrigir esse problema o mais rápido possível.

Por que os eventos não aparecem no calendário do Outlook no Windows 11?

Pode haver praticamente vários motivos pelos quais os eventos não são exibidos no Calendário do Outlook. Em primeiro lugar, pode haver configurações de visualização incorretas que não permitem que eventos e notificações de compromissos apareçam. Se for esse o caso, você precisará ajustar as configurações de acordo.

Outro motivo pelo qual os eventos não aparecem no Calendário do Outlook são os problemas de sincronização. Se o recurso de sincronização não estiver funcionando de acordo com seu provedor de e-mail, você precisará redefinir as configurações de sincronização ou sincronizá-lo novamente para que ele volte a funcionar.

Por último, o problema mais comum que encontramos é que o Outlook está configurado para funcionar no modo offline. No caso do modo offline, o Outlook é desconectado da Internet para mostrar você offline para todos os outros usuários. Quando isso acontecer, seus eventos ou compromissos não serão exibidos porque você está offline.

Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, criamos um guia passo a passo que pode ajudá-lo a resolver o problema de eventos que não aparecem no calendário do Outlook.

Corrigir eventos que não aparecem no calendário do Outlook no Windows 11

Se os eventos não aparecerem no Calendário do Outlook, não se preocupe. Basta passar por esse conjunto de correções e você estará pronto para prosseguir. No entanto, certifique-se de seguir essas correções na ordem em que são mencionadas.

Correção 1: redefinir a visualização do calendário

Às vezes, todos os problemas são originados na visualização do Calendário. Se isso não for ajustado corretamente, os eventos não aparecerão no Calendário do Outlook no Windows 11. Se esse for o problema, siga estas etapas para redefinir a visualização do Calendário:

Clique no janelas ícone, tipo Panorama e pressione Enter. Agora, no canto inferior esquerdo, clique em Calendário. Mude para o Visualizar aba. Clique em Configurações de exibição. Clique em Redefinir visualização atual.

Agora reinicie o Outlook e clique no ícone Calendário para verificar se os eventos estão aparecendo ou não.

Correção 2: desative o cache no MS Outlook

Cache é o processo que armazena dados mais antigos para atendê-los rapidamente. Da mesma forma, para fornecer detalhes rapidamente, o Outlook sempre armazena dados em cache. No entanto, se os eventos não aparecerem no Calendário do Outlook, desabilitar o cache pode resolver o problema. Aqui estão as etapas para desativar o cache:

Clique no janelas botão e procure por Panorama. Imprensa Digitar para abri-lo. Agora, clique no Arquivo aba. A seguir, clique em Conta Configurações. No menu suspenso, selecione novamente Conta Configurações. Selecione sua conta e clique em Mudar. Agora clique em Mais configurações. Mude para a guia Avançado e desmarque Limpar itens ao alternar pastas online. Clique em Próximo. Aguarde 1 minuto. Vá para o mesmo lugar novamente, marque Limpar itens ao alternar pastas online e clique em Salvar. Feche tudo.

Agora, o cache está desabilitado em sua conta do Microsoft Outlook. Verifique se os eventos estão aparecendo no Outlook ou não. Se ainda não, prossiga com a próxima correção.

Mesmo depois de desabilitar o cache, se os eventos não aparecerem no Outlook no Windows 11, agora é hora de atualizar a ferramenta de reuniões. Com o tempo, a ferramenta de reuniões fica desatualizada e atualizada, o que pode corrigir o problema de eventos que não aparecem. Aqui estão as etapas para atualizar a ferramenta de reuniões:

Clique no botão Windows e pesquise Outlook. Pressione Enter para abri-lo. Agora, clique em Arquivo do canto superior esquerdo. Clique em Conta do escritório. Agora, clique em Verifique as opções. Clique em Atualizar agora. Esta opção também pode ser marcada como Instalar atualizações dependendo se as atualizações já foram baixadas e instaladas. Uma vez feito isso, o Outlook será reiniciado.

É isso. Agora, os eventos devem começar a aparecer no Calendário do Outlook. Se isso também não funcionar, passe para a próxima correção.

Correção 4: personalize seu calendário

A próxima opção que você tem é personalizar seu calendário no MS Outlook. Se o Outlook não estiver exibindo eventos ou compromissos, é possível que você não o tenha configurado da maneira esperada. Como resultado, personalizá-lo garantirá que o Outlook mostre os eventos de seu interesse. Siga estas etapas para personalizar seu calendário do Outlook:

Abrir Panorama. Do lado esquerdo, clique em Calendário. Agora, clique com o botão direito do mouse no Calendário e depois clique em Opções. Agora, você terá uma série de configurações disponíveis para você. Marca de seleção ativada Mostrar ícone de campainha no calendário para compromissos e reuniões. Clique em OK. Uma vez feito isso, reinicie o Outlook.

Agora, o calendário do Outlook começará a mostrar todos os eventos, compromissos e reuniões. Em casos raros, se isso também não ajudou a resolver o problema, prossiga com a próxima correção.

Correção 5: faça um diagnóstico do Outlook

MS Outlook oferece autodiagnóstico. Este serviço de diagnóstico pode corrigir quaisquer problemas contínuos com o aplicativo. Nesse caso, os eventos que não aparecem no Calendário são o nosso problema, e o recurso Diagnóstico certamente pode ajudá-lo a corrigi-lo. Siga estas etapas se você não souber usá-lo:

Abrir Panorama. Enquanto estiver na página inicial do Panoramamude para o Ajuda aba. Clique em Obtenha diagnóstico. Clique Sim quando solicitado Permissão de privacidade. Continue seguindo as instruções na tela.

É isso. Agora, todos os seus problemas com o Outlook serão corrigidos, incluindo os eventos que não aparecem.

Conclusão

Este é um problema comum encontrado no Microsoft Outlook. Se você leu este artigo procurando maneiras de corrigir esse problema, não iremos decepcioná-lo. Listamos todas as maneiras pelas quais você pode corrigir eventos que não aparecem no calendário do Outlook. Se por algum motivo você ainda enfrentar o problema ou tiver problemas com qualquer uma das etapas acima, poderá mencionar sua dúvida na seção de comentários abaixo.

