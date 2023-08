Para garantir as contas em dia, considere evitar estes erros financeiros se quiser uma vida financeira saudável. Afinal, às vezes cometemos equívocos que nem nos damos conta, prejudicando as nossas contas e aumentando as chances de dívidas mais tarde.

Pensando nisso, preparamos este guia com algumas dicas que podem te ajudar a manter as “rédeas” das finanças com mais facilidade. Acompanhe e saiba mais!

Evite estes erros financeiros se quiser uma vida financeira saudável

É natural que cometamos erros financeiros ao longo de nossas vidas, pois eles fazem parte do processo de aprendizagem. No entanto, existem pequenos equívocos que, às vezes, nem nos damos conta de que estão prejudicando as nossas finanças e impactando a nossa vida no longo prazo.

Pensando nisso, reunimos estes erros financeiros que você deve evitar se quiser uma vida financeira mais saudável:

1. Dizer sim para todas as pessoas – quando você não poderia

Sabemos que o nosso círculo social é extremamente importante para nós, mas, o hábito de dizer sim para todas as coisas pode fazer com que você gaste mais dinheiro do que tem.

É o caso de aceitar todo e qualquer convite para jantar fora, convites para viagens, entre outros compromissos que podem custar caro em algum momento.

Você não precisa ser arrogante com as pessoas, mas saber se posicionar e dizer não, de forma assertiva e respeitosa, é importante para a vida financeira.



2. Deixar o longo prazo de lado

A gente sabe que viver o presente é fundamental para a saúde mental, porém, negligenciar completamente o longo prazo pode ser perigoso.

Portanto, reservar uma parte do dinheiro para investir em sonhos do futuro é uma forma de garantir as finanças mais saudáveis.

Em contrapartida, “torrar” tudo ao receber, focando apenas na existência do presente, pode fazer com que você fique em apuros financeiros no futuro.

3. Tentar mudanças excessivamente restritivas

Ao mesmo tempo em que há pessoas que gastam tudo no hoje, esquecendo-se do longo prazo, há aquelas que tentam implementar restrições excessivas, de uma hora para outra.

Para isso, podem tentar cortar absolutamente todo tipo de lazer que costumava ter ao longo do mês. No começo, pode parecer uma boa ideia, mas toda essa restrição pode levar a “recaídas” drásticas em algum momento.

O melhor é manter a constância, pois não importa a velocidade que as suas finanças seguem, mas, sim, a direção que você está dando a elas.

4. Comprar algo sem planejar com antecedência

Por fim, outro comportamento que pode causar danos à vida financeira é o de comprar algo sem ter pensado sobre o assunto antes.

Por exemplo, ao passar em frente a uma loja de eletrodomésticos e se deparar com uma promoção, comprar um item sem ter pensado na necessidade real de tê-lo – e sem ter programado as finanças – pode ser arriscado.

Claro que há exceções, mas refletir sobre as compras, com antecedência, pode ajudar a controlar comportamentos compulsivos com compras. Pense nisso e cuide das suas finanças com carinho.