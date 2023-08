Ex Dalton Gomez de Ariana Grande parece triste em público, sem anel

O famoso corretor de imóveis – que agora está solteiro depois de se separar de sua ex-esposa estrela pop e quase certamente se divorciando – foi visto em um Barney’s Beanery em WeHo na noite de sexta-feira… onde nos disseram que ele estava saindo com um grupo de pessoas… jogando sinuca.

No entanto, com base nesta foto – obtida pelo TMZ – você pode dizer que ele não estava se divertindo… o que é confirmado por relatos de testemunhas oculares. Nossas fontes nos dizem que Dalton parecia incrivelmente triste durante todo o tempo em que esteve lá… principalmente mantendo-se isolado e quieto.

Ariana, por sua vez, parece estar seguindo em frente com sua vida… como já dissemos, ela já está namorando outro homem – seu colega de elenco de ‘Wicked’, Ethan Slater, com quem ela começou a namorar em meio ao rompimento dela e de Dalton. A linha do tempo está um pouco confusa… dos dois lados.