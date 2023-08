Ex-Las Vegas Raider Henry Ruggs condenado a mais de 3 anos de prisão por acidente fatal DUI em Nevada

FO ex-jogador do Las Vegas Raiders, Henry Ruggs, foi condenado na quarta-feira a pelo menos três anos em uma prisão de Nevada por matar uma mulher em um acidente violento enquanto dirigia seu carro esportivo bêbado a velocidades de até 240 km / h em uma rua da cidade há quase dois anos.

“Peço sinceras desculpas”, disse o ex-escolhido da primeira rodada do draft da NFL enquanto aguardava a sentença em Las Vegas depois de se declarar culpado em maio do crime de DUI causando morte e homicídio culposo, uma acusação que acarreta uma sentença de seis meses de prisão que será dobrou com sua pena de prisão de três a 10 anos.

Ruggs, agora com 24 anos, foi cortado pelos Raiders enquanto ainda estava hospitalizado após o acidente antes do amanhecer em 2 de novembro de 2021. A colisão matou Tina Tintor e seu cachorro, Max, e feriu a passageira de Ruggs, Kiara Je’nai Kilgo-Washington , sua noiva e mãe de sua filha.

“Não tenho desculpas”, disse Ruggs, citando a dor que o caso causou à sua família, companheiros de equipe e à família de Tintor. Ruggs disse que, após a prisão, pretende aconselhar outras pessoas “sobre os perigos de dirigir em velocidade insegura, dirigir e beber”.

A mãe de Tintor, Mirjana Komazec, ofereceu tristeza, graça e memórias de “como foi abraçá-la e abraçá-la, sabendo que nunca seremos capazes de beijá-la na testa ou dizer-lhe o quanto a amamos e como estamos absolutamente orgulhosos dela. nós somos”, disse ela em uma declaração lida no tribunal pelo primo de Tintor, David Strbac.

“Rezamos para que Henry Ruggs seja abençoado com a oportunidade de poder ver sua linda filha crescer e se tornar a mulher incrível que ela pode ser”, disse o comunicado de Komazec. “E rezamos para que este terrível acidente inspire uma mudança positiva no mundo. Rezamos para que todos tiremos a importância de cuidar uns dos outros, lembrando que todos que encontramos são entes queridos de outro ser humano.”

Kilgo-Washington e um grupo de amigos e apoiadores assistiram enquanto Ruggs, vestindo um terno escuro, camisa branca e gravata azul, era algemado por um oficial do tribunal quando a juíza do Tribunal Distrital do Condado de Clark, Jennifer Schwartz, leu a sentença. Ruggs foi então levado embora. Ruggs permaneceu em liberdade em prisão domiciliar logo após o acidente.

Nos processos judiciais antes da sentença, os advogados de Ruggs, David Chesnoff e Richard Schonfeld, incluíram cartas de administradores e professores do ensino médio em Montgomery, Alabama, que elogiaram Ruggs, e um depoimento do deputado estadual democrata do Alabama, Phillip Ensler.

“O Sr. Ruggs é um homem de bom caráter que cometeu um erro terrível”, disseram os advogados no memorando de apresentação. “Seu remorso é profundo e sincero.”

Seu acordo judicial evitou um julgamento que o promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, disse que representava obstáculos para a condenação porque Ruggs não foi submetido a um teste de sobriedade após o acidente e seus advogados de defesa argumentaram que o teste de álcool no sangue de Ruggs foi obtido indevidamente no hospital.

Wolfson, um democrata, disse que o exame de sangue forneceu “virtualmente” a única prova de que Ruggs estava sob a influência de álcool no momento do acidente. Ele revelou que Ruggs tinha um nível de álcool no sangue de 0,16% – o dobro do limite legal em Nevada – depois que o acidente na traseira provocou um incêndio no Toyota Rav 4 de Tintor.

Kilgo-Washington também se feriu no Chevrolet Corvette 2020 demolido de Ruggs. Os promotores disseram que Ruggs sofreu uma lesão na perna e Kilgo-Washington sofreu uma lesão no braço. Kilgo-Washington não cooperou com os promotores como vítima no caso.

Wolfson havia dito que Ruggs enfrentaria um mínimo obrigatório de dois anos de prisão se condenado e poderia pegar mais de 50 anos. O promotor distrital disse que os investigadores descobriram que Ruggs passou várias horas bebendo com amigos em um local de entretenimento esportivo e campo de golfe, e pode ter ficado na casa de um amigo por várias horas antes de ele e Kilgo-Washington voltarem para casa.

Tintor era uma imigrante sérvia que, segundo amigos e familiares, se formou em uma escola secundária em Las Vegas, trabalhou em uma loja Target, queria se tornar programadora de computadores e estava perto de obter sua cidadania americana. A declaração da família chamou Max de seu melhor amigo.

“A sentença não trará Tina de volta”, disse Farhan Naqvi, um advogado que representou a família de Tintor, fora do tribunal. “O que esperamos, mais do que tudo, é que outras mortes possam ser evitadas por dirigir sob influência e direção imprudente. Isso arruína vidas. Destrói famílias.”