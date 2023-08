Ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, é preso por perseguição

De acordo com os registos online, o Alexander está numa prisão do Tennessee. Ele foi autuado por volta das 10h30 da manhã de quarta-feira … não está claro se ele tem algum tipo de fiança ou quando deve comparecer ao tribunal.

Claro, não é a primeira vez que Jason – que foi casado com Britney por apenas 55 horas em 2004 após uma cerimônia em Las Vegas – tem problemas com a lei.

TMZ contou a história, Jason preso em A casa de Britney Spears no dia de seu casamento em junho de 2022 repetidamente dizendo que precisava falar com Britney, apesar do fato de ele nem estar na lista de convidados do casamento.