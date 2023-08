Ex-NFL RB Stevan Ridley compartilha vídeo da corrida que feriu Kevin Hart

De acordo com o vídeo, a corrida aconteceu em uma estrada em algum lugar fora de uma casa esta semana… com os dois nem mesmo vestindo qualquer tipo de equipamento de corrida para o confronto.

Em sua primeira corrida… você pode ver Ridley vencendo Hart por alguns passos. No segundo, Hart realmente se saiu bem com as costas do ex-New England Patriots – isto é, é claro, antes de ele romper vários músculos do corpo e ter que parar.