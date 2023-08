Ex-Raiders Damon Arnette acusado de roubar propriedade da modelo OnlyFans Danii Banks

Damon Arnetteque foi a primeira escolha do Las Vegas Raiders Draft NFL 2020 (19 no total), foi acusado de roubar bens pertencentes a Danii Banksum popular Modelo OnlyFans e influenciador.

bancos expor Arnette durante sua recente aparição no Conversa travesseiro podcast que foi lançado este Quarta-feira.

Arnette é acusado de roubar um relógio Cartierdela telefonee dinheiro de seu apartamento durante uma festa em 2022.

Bancos afirmam ter prova de vigilância

Danii Banksquem acabou 8 milhões de seguidores sobre Instagramnomeado damon como uma das três pessoas que roubaram sua propriedade de uma festa que ela organizou em seu Las Vegas apartamento em 2022.

bancos referente à damond como “o pequeno jogador de futebol, que jogou pelos Raiders que foi expulso tentando atirar em alguém ou alguma merda,” ao falar sobre o incidente.

o modelo alegou ter provas do roubo e também revelou que damond é conhecido por roubar de meninas:“Eu tenho tudo na câmera. Ele e seus amigos saindo da minha casa. Venha descobrir que ele faz isso com vadias e depois f * cking fez isso comigo”,bancos comentou.

O criador de conteúdo do OnlyFans disse polícia investigaram o incidente, mas não conseguiram prender nenhuma das pessoas envolvidas porque a filmagem não o mostra roubando o relógio.

No podcast, bancos também disse que não está preocupada ou incomodada com de Arnette suposto crime porque ela acredita no Karma e no ex-Raiders’ comportamento problemático irá alcançá-lo eventualmente: “É legal porque os karmas são uma merda. Pela maneira como ele age e se move, ele vai ser morto ou preso”, Dinamarca finalizado.

O problema de Arnette com a lei



O actual agente livre tem uma longa lista de incidentes envolvendo a polícia.

Só isso Segunda-feira o cornerback se declarou culpado de uma acusação de contravenção por agressão e sacar uma arma mortal em um incidente em janeiro de 2022 quando ele foi preso por apontar uma arma para um manobrista no Parque MGM em Las Vegas.

arnett também enfrentou acusações de drogas depois que a polícia o deteve e o prendeu sob suspeita de posse de drogas e armas depois de encontrar uma arma na porta do lado do motorista de um veículo que ele dirigia. Polícia também encontraram uma substância que se acredita ser cocaína.

O 26 anosque também é um rapper sob o nome “Pessoas Suaves”supostamente ainda está tentando reconquistar um emprego na NFL depois de ter duas passagens pelo time de treino com os Dolphins (2021) e os Chiefs (2022) antes de ser cortado por causa de seus crimes.

“Se eu for abençoado o suficiente para ter outra chance na NFL, então vou matar isso”, disse. disse damon sobre Segunda-feira depois de se declarar culpado. O ex-jogador profissional então alegou que estava a caminho de Dallas para ter uma reunião com os Cowboys.