Ex-receptor da NFL, Cal Legend Sean Dawkins morre aos 52 anos

Sean Dawkins – que jogou nove temporadas na NFL, principalmente pelo Indianapolis Colts – morreu no início desta semana. Ele tinha 52 anos.

Dawkins – uma escolha de primeira rodada em 1993 – somou 25 touchdowns em sua carreira profissional… estabelecendo um recorde na carreira de sete em uma temporada com o Seattle Seahawks em 1999.

Proprietário do Colts Jim Irsay prestou homenagem a Dawkins na quinta-feira, dizendo … “Descanse em paz, Sean Dawkins. Estou chocado e triste.”

Como um Urso de Ouro, Dawkins foi um consenso All-American em 1992 e posteriormente foi introduzido no Cal Athletics Hall of Fame em 2005.

NBA grande e atual treinador principal do Dallas Mavericks Jason Kidd – que era um calouro no time de basquete da Califórnia quando Sean estava rasgando no campo de futebol – compartilhou sua dor após a morte de seu colega Urso de Ouro … dizendo: “De coração partido pela trágica perda de Sean Dawkins, uma verdadeira lenda da a comunidade @Cal Bear.”