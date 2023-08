Ex-Univ. Do jogador de basquete de Houston, Reggie Chaney, morto aos 23 anos

Ex-Univ. do jogador de basquete de Houston Reggie Chaney – um membro da equipe Cougars que chegou à Final Four em 2021 – morreu tragicamente aos 23 anos.

Chaney inicialmente começou sua carreira universitária na Univ. of Arkansas em 2018 – jogando em 34 jogos em sua temporada de calouro. Mas, após seu segundo ano com o Razorbacks, ele se transferiu para Houston, onde se tornou uma parte fundamental do time de 2020-21 que avançou até o torneio da NCAA‘s Final Four.