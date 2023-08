EXCELENTE NOTÍCIA com proposta para quase 3 MIL EXCEDENTES

O concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está prestes a convocar 2.500 excedentes aprovados, segundo informações divulgadas pelo CNTSS (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social) e pelo SINDPREV (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social). A proposta foi apresentada durante uma reunião com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Convocação de excedentes

A convocação dos excedentes é uma medida importante para suprir a demanda de servidores na Previdência Social. Em junho de 2023, foi publicada a nomeação dos 1.000 aprovados nas vagas imediatas do concurso INSS realizado em 2022. Além disso, o edital prevê 2.373 vagas destinadas à formação do cadastro reserva.

Com a validade do concurso INSS até maio de 2024, a autarquia já solicitou a convocação de mais 2.144 aprovados na seleção. Essa proposta de chamar mais 2.500 excedentes é uma ótima notícia para aqueles que aguardam a oportunidade de ingressar no INSS.

Novo concurso INSS

Além da convocação dos excedentes, foi divulgada recentemente a resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, que inclui a realização de um novo concurso INSS para o exercício de 2024. A proposta prevê a abertura de 7.655 vagas para a carreira do Seguro Social, além de 1.574 vagas para a carreira de Perito Médico Federal.

O último pedido de concurso INSS foi feito para o provimento de 7.655 servidores, distribuídos da seguinte forma:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas

Analista do Seguro Social: 1.836 vagas

As vagas para o cargo de Analista estão divididas entre diversas especialidades, como Ciências Contábeis, Estatística, Direito, Administração, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho, Arquitetura, Tecnologia da Informação, Terapia Ocupacional, Pedagogia, Psicologia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Fisioterapia, Letras e Serviço Social.

É importante ressaltar que os salários iniciais dos servidores do INSS são bastante atrativos. Um Analista do Seguro Social recebe um salário de R$ 9.109,36, enquanto um Técnico do Seguro Social recebe R$ 5.938,52. Para o cargo de Perito Médico, os salários variam de acordo com a carga horária: R$ 7.938,50 para 20 horas semanais, R$ 11.906,24 para 30 horas semanais e R$ 15.875,99 para 40 horas semanais.

Além disso, todos os servidores têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Resumo do concurso INSS

Situação: novo edital solicitado

Cargos: Técnicos e Analistas do Seguro Social

Vagas: 7.655 solicitadas

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários: iniciais de até R$ 8.446,41

Com a possibilidade de convocação de 2.500 excedentes e a previsão de um novo concurso INSS, é um momento promissor para aqueles que desejam ingressar no Instituto Nacional do Seguro Social. Prepare-se e garanta sua aprovação nos concursos do INSS.