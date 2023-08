excesso de faltas nas escolas gera advertência; fique atento

A importância da frequência escolar no Bolsa Família

Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa melhorar as condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as exigências para receber o benefício, está a frequência escolar dos estudantes acima de seis anos de idade, que devem comparecer a pelo menos 75% dos dias letivos. Essa medida tem o objetivo de incentivar a educação e combater a evasão escolar. Neste artigo, discutiremos a importância da frequência escolar no programa Bolsa Família , as consequências para as famílias em caso de descumprimento das regras e como regularizar a situação.

A frequência escolar é um dos pilares do programa Bolsa Família, pois o governo acredita que a educação é fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ao exigir uma presença regular na escola, o programa busca garantir que os beneficiários estejam recebendo uma educação adequada, além de combater a evasão escolar e promover a inclusão social.

As consequências do descumprimento das regras

Quando uma família beneficiária do Bolsa Família não cumpre a exigência de frequência escolar, ela recebe uma advertência. Caso a situação não seja regularizada, o programa pode ser bloqueado e suspenso, o que significa que a família deixará de receber o benefício temporariamente. Essa medida tem o objetivo de incentivar as famílias a priorizarem a educação de seus filhos, garantindo que eles estejam frequentando a escola regularmente.

Como regularizar a situação

Para regularizar a situação e evitar o bloqueio ou suspensão do Bolsa Família, as famílias devem comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu município. Lá, serão orientadas sobre as condicionalidades do programa e deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, declaração da escola comprovando a frequência do estudante e, se necessário, atestado médico para justificar as faltas.

É importante ressaltar que cada município pode ter suas próprias regras e procedimentos para a regularização da situação. Por isso, é fundamental entrar em contato com o CRAS local para obter as informações corretas sobre o processo de regularização.

A situação do Bolsa Família em Ibaté

Em Ibaté, município do estado de São Paulo, cerca de 5,8 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), sendo que mais de 3,1 mil recebem o Bolsa Família. Recentemente, essas famílias foram notificadas sobre a necessidade de regularizar a situação de frequência escolar de seus filhos.

A coordenadora da secretaria de Promoção e Bem Estar Social de Ibaté, Amanda Affonso, explicou que foram realizados dois encontros com as famílias, nos quais foram oferecidas orientações sobre o programa e suas condicionalidades. Além disso, as famílias foram instruídas a comparecer ao CRAS de Ibaté, levando os documentos necessários para comprovar a frequência escolar.

O CRAS de Ibaté está localizado na Rua João Fabiano, nº 10, no Jardim Encanto do Planalto, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações sobre o processo de regularização, é possível entrar em contato pelo telefone (16) 3343-5985.

A frequência escolar é uma exigência importante para os beneficiários do Bolsa Família, pois garante que as crianças e adolescentes estejam recebendo uma educação adequada e combate a evasão escolar. Caso as famílias não cumpram essa exigência, o programa pode ser bloqueado ou suspenso temporariamente. Por isso, é fundamental estar atento às regras e procedimentos de cada município e regularizar a situação o mais rápido possível, comparecendo ao CRAS e apresentando os documentos necessários. O Bolsa Família é um programa que tem como objetivo melhorar a vida das famílias mais vulneráveis, e a educação é um dos caminhos para alcançar essa melhoria.