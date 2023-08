Expedição Científica do Baixo São Francisco apresenta novidades durante reunião em Penedo

A sexta edição da maior expedição científica realizada no Brasil amplia seu campo de trabalho, novidades apresentadas em Penedo nesta quarta-feira, 30, durante reunião preparatória sobre a VI Expedição Científica do Baixo São Francisco.

O trabalho que antecede aos estudos de campo no período de 20 a 31 de novembro é liderado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), contando com a parceria de diversas instituições, entre elas o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O órgão de proteção ambiental do governo estadual vai lançar o projeto-piloto de fossa jardim em comunidades tradicionais visitadas durante a expedição, com implantação em uma escola pública e uma casa, moradia a ser definida.

Em Penedo, a iniciativa acontecerá no povoado Tabuleiro dos Negros, comunidade remanescente quilombola localizada na zona rural do município selecionada mediante processo de inscrição.

A assessora ambiental do IMA, Gabriela Cota, informou que o projeto-piloto de fossa jardim também atenderá uma localidade de Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu, São Brás, Igreja Nova e Piaçabuçu, municípios alagoanos que recebem anualmente a expedição.

As outras inovações serão apresentadas pelo IBGE. O órgão federal vai lançar uma cartilha com dados econômicos, geográficos e ambientais das populações e regiões situadas em Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco que dependem do Rio São Francisco.

O estudo apresenta um recorte inédito sobre os dez municípios visitados pela expedição e também será publicado em página eletrônica a ser lançada em parceria com a Ufal, contendo informações mais detalhadas, tabelas e mapas.

Com base nessas informações, estudantes de escola selecionada pela prefeitura participarão de um “letramento geográfico”, como frisou Meison Freire, pesquisador do órgão federal, sobre a atividade direcionadas para turmas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental.

Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estática realizará em Penedo uma capacitação aberta ao público sobre como pesquisar dados em seu portal eletrônico, desde a base de informações mais amplas até um universo reduzido, um bairro por exemplo, inclusive sobre dados do Censo 2022.

A reunião preparatória sobre a VI Expedição do Baixo São Francisco aconteceu na sede da Codevasf e também serviu para alertar as prefeituras sobre o apoio às atividades, oportunizando apresentação de dúvidas e sugestões aos representantes de Penedo, Piaçabuçu e Igreja Nova no encontro que também ocorrerá em outras cidades do BSF.

“Nós estamos prontos para receber mais essa expedição sobre o rio São Francisco e podem contar com a Prefeitura de Penedo para o que for necessário”, afirmou o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, João Ferreira da Silva, o Irmão João.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves