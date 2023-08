Experimente estas 8 correções rápidas

Os usuários estão relatando que estão recebendo uma mensagem de erro que aponta para o Baldur’s Gate 3 Direct Error. Devido ao erro, os usuários não conseguem jogar o jogo. Isso está causando muitos problemas a eles, pois eles baixaram o jogo recentemente e começaram a ter esses problemas.

Muitos usuários relataram que não é um grande problema com o qual os usuários devam se preocupar. Isso ocorre apenas porque eles conseguiram resolver o problema facilmente implementando os métodos de solução de problemas. Estamos aqui com este guia onde listaremos as soluções para este problema. Portanto, se você estiver enfrentando essa mensagem de erro, leia o guia até o final.

O que é o erro BG 3 DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED?

Os usuários têm relatado que estão recebendo o erro DirectX ao tentar iniciar o jogo. No entanto, eles não conseguem entender por que estão enfrentando esse problema em seu sistema com o jogo. Assim, estamos aqui com alguns dos motivos que têm sido relatados pelos usuários na internet.

Problema do driver gráfico: O erro DirectX pode estar ocorrendo devido a alguns problemas com o driver gráfico. Pode ser devido a drivers desatualizados ou incompatíveis.

Problemas de versão do DirectX: Muitos usuários estão enfrentando problemas devido à versão do DirectX. Se você tiver qualquer outro software DirectX de versões diferentes instalado, isso também pode causar problemas.

Problema de atualização do Windows: O problema do DirectX também pode surgir se a versão não for compatível com o Windows.

Problemas de hardware: O problema começará a ocorrer mesmo devido a problemas de hardware que você talvez não conheça.

Arquivos de jogo corrompidos: O erro do DirectX pode começar a ocorrer se os arquivos do jogo não estiverem instalados corretamente ou ausentes.

Correções rápidas para o erro DirectX de Baldur’s Gate 3 🚀

Aqui estão algumas das correções rápidas para o erro Baldur’s Gate 3 DirectX. Isso ajudará na solução de problemas comuns, devido aos quais você está enfrentando o problema.

Verifique a conexão com a Internet: A primeira coisa que você deve verificar é a conexão com a Internet. A conexão com a Internet desempenha um papel importante na execução desse tipo de jogo. Portanto, será nossa sugestão que você verifique a velocidade da Internet da rede à qual está conectado. Você pode verificar este guia para entender as etapas envolvidas na verificação da conexão com a Internet.

Desative o Firewall do Windows: Os usuários que estão enfrentando o erro DirectX podem tentar desabilitar o firewall. O Firewall funciona como uma parede para proteger o sistema, então será bom você desativá-lo temporariamente e depois verificar se o problema foi resolvido ou não. Consulte este guia para aprender as etapas para desativar o Firewall.

Desativar antivírus: Semelhante ao Firewall, o Antivírus também pode causar muitos problemas na execução do jogo. Portanto, será bom desativar o antivírus e verificar se o problema foi resolvido ou não. Consulte este guia para aprender as etapas para desativar o antivírus.

Reinicie o sistema: Os usuários que enfrentam os problemas podem tentar reiniciar o sistema, pois isso também pode ajudar na resolução de pequenos bugs. Esta solução corrigiu o problema de muitos usuários.

Execute o jogo no modo administrador: Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido à falta de autoridade do administrador. Portanto, é nossa sugestão que você tente executar o jogo no administrador. É muito simples: Clique com o botão direito do mouse em Game Exe File -> Selecione Executar como administrador -> Dê as permissões -> Aguarde o jogo iniciar.

Baldur’s Gate 3 Erro DirectX: correções passo a passo

Aqueles que tentaram os métodos acima, mas ainda obtiveram o mesmo problema, devem tentar as soluções listadas abaixo. Muitos usuários corrigiram o problema com as soluções listadas abaixo.

Verifique os requisitos do sistema

É importante que os usuários entendam se o jogo que estão baixando poderá rodar sem problemas em seu sistema ou não. Existem muitos usuários que não verificam os requisitos do sistema e baixam o jogo e começam a enfrentar problemas. Sugerimos que você não cometa tais erros. Listamos os requisitos do sistema; certifique-se de verificá-los abaixo.

Requisitos Mínimos do Sistema

Sistema operacional: Requisito do Windows 10 ou superior.

Requisito do Windows 10 ou superior. Processador: O sistema precisa ter processador AMD FX 8350 ou Intel I5 4690

O sistema precisa ter processador AMD FX 8350 ou Intel I5 4690 BATER: 8 GB ou mais

8 GB ou mais Gráficos: Requisitos de memória gráfica de 4 GB. Seu PC deve ter Nvidia GTX 970 ou RX 480

Requisitos de memória gráfica de 4 GB. Seu PC deve ter Nvidia GTX 970 ou RX 480 Armazenar: Certifique-se de que seu sistema tenha mais de 150 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

Sistema operacional: Requisito do Windows 11.

Requisito do Windows 11. Processador: O sistema precisa ter AMD r5 3600 ou Intel i7 8700K

O sistema precisa ter AMD r5 3600 ou Intel i7 8700K BATER: 16 GB ou mais

16 GB ou mais Gráficos: 8 GB ou mais de memória gráfica. Seu sistema deve ter Nvidia 2060 Super ou RX 5700 XT.

8 GB ou mais de memória gráfica. Seu sistema deve ter Nvidia 2060 Super ou RX 5700 XT. Armazenar: Certifique-se de que seu sistema tenha mais de 150 GB de espaço disponível

Desativar SLI

Os usuários que possuem a placa gráfica NVidia provavelmente enfrentarão o problema devido a algumas configurações. Sugerimos que os usuários desativem o SLI e verifiquem se o problema foi resolvido ou não. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o Painel de controle NVidia .

. Agora, vá para o Configurações 3D opção.

opção. Clique em Definir configuração SLI .

. Agora, escolha a opção de Não use a tecnologia SLI.

Depois disso, inicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Os usuários que estão recebendo o erro devem tentar verificar as atualizações do driver gráfico. Há chances de você não atualizar o driver há muito tempo, devido ao qual o problema está ocorrendo com você. Os usuários devem seguir as etapas listadas abaixo para atualizar o driver gráfico.

Abrir Gerenciador de Dispositivos no seu PC.

Agora, expanda o Adaptadores de vídeo .

. Selecione os motorista e clique com o botão direito nele.

Após isso, selecione a opção de Atualizar driver .

. Agora, aguarde o processo seja concluído .

. Uma vez feito, então reinicie o sistema.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Os usuários também devem verificar se os arquivos do jogo Baldur’s Gate 3 foram instalados no sistema corretamente. Se você não sabe, os arquivos que são usados ​​para executar o jogo corretamente devem estar funcionando corretamente e não afetados pelo vírus.

Se os arquivos forem afetados pelo vírus ou ausentes por qualquer motivo, os usuários não poderão jogar. Portanto, sugerimos que você use a verificação de integridade dos arquivos do jogo para resolver esse problema. Com a ajuda desse recurso, você poderá escanear e reparar os arquivos do jogo facilmente. Você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Loja de jogos Steam .

. Vou ao Biblioteca.

Selecione os Portão de Baldur 3 jogo.

jogo. Clique com o botão direito nele.

Clique em Propriedades .

. Agora, selecione o Arquivos Instalados opção.

Clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o procedimento seja concluído.

Agora, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Ajuste a versão do DirectX

Se você estiver recebendo o erro DirectX durante a execução do jogo, tente usar a outra versão dele. Existem muitos usuários que fizeram o mesmo. É necessário que o jogo seja executado no DirectX 11, mas se você estiver enfrentando problemas com ele, tente baixar o DirectX 12. Ele também pode ajudá-lo a resolver o problema. Você deve tentar isso e verificar se funciona para você.

Os usuários que enfrentam o problema devem continuar verificando as atualizações do jogo. Muitos usuários relataram o problema aos desenvolvedores. Há chances de que os desenvolvedores estejam trabalhando em alguns patches para corrigir esse problema. Portanto, será bom para você continuar verificando as atualizações para que você possa obter a atualização assim que for lançada. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Loja de jogos Steam .

. Vou ao Biblioteca .

. Selecione os Portão de Baldur 3 jogo.

jogo. Clique com o botão direito nele.

Agora, você verá se há novas atualizações disponíveis.

Se houver atualizações disponíveis, baixe.

Baixe a versão mais recente do Windows

Todos os usuários devem garantir que precisam ter a versão mais recente do Windows se quiserem executar o DirectX e os jogos corretamente. Sem a versão mais recente do Windows, você não conseguirá executar o jogo corretamente, pois há chances de o software não funcionar corretamente como deveria. Você pode verificar as atualizações com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abrir Configurações .

. Clique em atualização do Windows .

. Selecione Verifique se há atualizações.

Se novas atualizações Estão disponíveis, baixá-los .

Estão disponíveis, . Assim que as atualizações forem baixado, reinicie o sistema para instale-os.

Se você tentou todas as etapas listadas acima e ainda está com o mesmo problema, sugerimos que entre em contato com o suporte ao cliente. Há chances de que o problema esteja ocorrendo apenas para você em seu sistema devido a algum problema. Portanto, será bom entrar em contato com o suporte ao cliente e permitir que eles o ajudem a resolver o problema.

Empacotando

Existem milhares de usuários que estão procurando as correções de Baldur’s Gate 3 DirectX Error. Neste guia, listamos as soluções simples pelas quais os usuários poderão resolver o problema. Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Se você tiver algum problema, informe-nos na seção de comentários abaixo.

