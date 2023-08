Extrafarma ABRE NOVAS VAGAS ao redor do país; Confira!

A Extrafarma, empresa nacional de grande porte, que atua no segmento farmacêutico, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Aprendiz – São Luís – MA – Farmácia;

Auxiliar de Inventário – Todo Brasil – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Depósito – Hidrolândia – GO – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Consultor (a) de Atendimento I – Petrolina – PE – Atendimento;

Auxiliar de Inventário – Belém – PA – Logística;

Auxiliar de Inventário – São Paulo – SP – Logística;

Auxiliar de Inventário – Manaus – AM – Logística;

Operador (a) de Empilhadeira – Guarulhos – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Logística – Guarulhos – SP – Logística;

Pessoa Farmacêutica Ferista – Marabá – PA – Farmácia;

Pessoa Farmacêutica – Santarém – PA – Farmácia;

Pessoa Farmacêutica – Vigia – PA – Farmácia;

Pessoa Farmacêutica Folguista – Paragominas – PA – Farmácia;

Operador (a) de Caixa – Marabá – PA – Farmácia;

Operador (a) de Caixa – Belém – PA – Farmácia;

Dentre outras.

Mais sobre a Extrafarma

Sobre a Extrafarma, podemos frisar que, com mais de 60 anos de história, a Extrafarma iniciou as atividades como uma distribuidora de medicamentos e foi crescendo até chegar no segmento de varejo farmacêutico. Em 2000, por exemplo, já marcava presença nos estados do Maranhão e Ceará e em 2007 atingiu o marco de 100 lojas.

Já em 2014, após se tornar parte do Grupo Ultra, continuou com o plano de expansão, relançamento de marca, programa de fidelidade e, em 2020, lançou a sua marca própria (Be Better), atuando entre as maiores redes de farmácias do Brasil, com quase 400 lojas e presença em 10 estados.

Como se candidatar?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

