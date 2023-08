Ezekiel Elliott ecoa a avaliação de JuJu Smith-Schuster sobre Bill Belichick

Patriotas da Nova Inglaterra correndo de volta Ezequiel Elliott foi questionado sobre o treinador principal Bill Belichick no início desta semana e ele repetiu exatamente o que o wide receiver JuJu Smith-Schuster disse no início do campo de treinamento.

Elliott, 28 anos, assinou um contrato de um ano com o New England em regime de agência gratuita e desde então teve a oportunidade de conhecer melhor Belichick, cuja reputação é de ser um harda–.

Ezekiel Elliott surpreende com um novo visual revelador ao assinar com o New England Patriots

“Você sabe, ele é um ótimo treinador”, disse Elliott. “Ele é um cara engraçado. Ele exige excelência desta equipe e sabe como tirar isso de você.”

Smith-Schuster, 26, também se juntou aos Patriots nesta entressafra e durante uma recente aparição no SiriusXMde Rádio NFL chamou Belichick de “engraçado”.

“O cara realmente tem uma personalidade engraçada”, disse Smith-Schuster. “Tipo, é claro, quando você não está no time, você não está no prédio com ele, é muito diferente. Só de estar perto dele ultimamente… ele é realmente engraçado. brincar.”

Ezekiel Elliott e Juju Smith-Schuster não podem estar errados

Smith-Schuster se tornou viral com seus comentários sobre Belichick porque o treinador mal esboçou um sorriso.

Os seis Super Bowl troféus que Belichick ganhou com Tom Brady como seu quarterback são uma prova de sua atitude séria quando se trata de futebol. Os tempos aparentemente mudaram.

Na verdade, desde que Brady foi embora e Belichick ficou “de babá” Mac Jones no centro, ele aliviou o clima.

Belichick foi visto até brincando com Jones, apesar da recente decadência da franquia. O “cara engraçado” Bill pode estar aqui para ficar, ou talvez Elliott e Smith-Schuster terão um rude despertar quando o NFL a temporada começa.