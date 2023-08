Eztec está EM BUSCA de novos colaboradores; Conheça!

A Eztec, uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital aberto do setor de incorporação e construção no Brasil, está contratando colaboradores para compor o seu time. Isto é, caso você esteja buscando uma recolocação no mercado, confira quais são as vagas de emprego disponíveis:

Corretor de Imóveis – São Paulo – SP – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis II – São Paulo – SP – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis – Alto de Pinheiros – Zona Oeste – SP – Corretagem;

Corretor (a) Imobiliário – Lançamento No Tatuapé – Zona Leste – São Paulo – SP;

Assistente de Venda de Imóveis – São Paulo – SP – Corretagem;

Corretor (a) – Lançamento Adolpho Lindenberg – São Paulo – SP – Corretagem.

Mais sobre a Eztec

Sobre a Eztec, é interessante frisar que, com 44 anos de história, conta com um modelo de negócio totalmente integrado. A companhia já lançou 173 empreendimentos, totalizando mais de 5,2 milhões de metros quadrados de área construída e em construção e 39.574 unidades. A EZTEC S.A. está presente desde junho de 2007 no Novo Mercado da B3 e é negociada com o código EZTC3.

Com uma estrutura enxuta, que permite maior facilidade para ajustar o portfolio de produtos, a construtora atua em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação, com foco em médio e alto padrão.

A EZTEC prioriza a transparência no trabalho e no relacionamento com seus clientes, através de uma filosofia cujo objetivo é trazer um alto padrão arquitetônico aliado a qualidade de acabamentos em todos os seus projetos.

Como se inscrever em uma das oportunidades?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: