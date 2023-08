‘F******** trash’: Pros reagem a Jake Paul vencendo Nate Diaz

Jake Paul superou e superou Nate Diaz para vencer por decisão unânime em sua luta de boxe de 10 rounds no American Airlines Center no sábado em Dallas.

No final, os juízes marcaram a disputa por 97-92, 98-91 e 98-91 para Paul. Posteriormente, Paul reiterou seu desafio de $ 10 milhões para uma revanche de MMA com Diaz, que Diaz parecia receptivo se o PFL estivesse disposto a co-promover com seu braço promocional Real Fight Inc.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu a Paul x Diaz.

Vocês não vão gostar, mas eu peguei Jake Paul por nocaute. —Bo Nickal (@NoBickal) 6 de agosto de 2023

É exatamente assim que eu esperava que fosse — Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 6 de agosto de 2023

aquele menino jake tá cansado hahaha vamos nate! —Dillon Danis (@dillondanis) 6 de agosto de 2023

Caramba, Diaz está começando a cansá-lo ??? — Funky (@Benaskren) 6 de agosto de 2023

Foda-se, querida, o que está acontecendo — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 de agosto de 2023

Ele tem que parar de deixar Jake segurá-lo. Nate tem que empurrar mais nessas últimas 4 rodadas por causa do knockdown. — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 6 de agosto de 2023

Mano, esses comentaristas devem estar recebendo um cheque muito bom da equipe de Jake, esses caras são péssimos —Deron Winn (@DeronWinn) 6 de agosto de 2023

Essa luta é exatamente o que eu pensei. Lol Diaz jogando o mesmo jogo idiota. SMH. — Erick Gonzalez (@GhostPepper_UFC) 6 de agosto de 2023

Nate é uma falsa máquina de cardio. Aparece nas últimas 3 rodadas e fode o resto. Merdas batem cara. — Erick Gonzalez (@GhostPepper_UFC) 6 de agosto de 2023

NATE DIAZ DISSE O QUE TODOS ESTAMOS PENSANDO COM ESSA GUILHOTINA —Jason Mayhem Miller (@mayhemmiller) 6 de agosto de 2023

Jake Paul é ótimo em escolher suas lutas. Os lutadores errados estão representando o MMA contra esse garoto. #PaulDiaz —JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 6 de agosto de 2023