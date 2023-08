Fã de Adele Vegas, desculpe, não desculpe por ficar de pé, você também poderia ter feito isso

Nós conversamos com Juan Pablo – que se tornou viral depois de Adele levantou-se por ele Sábado à noite em Las Vegas, isso depois que a segurança e outros convidados tentaram amordaçá-lo – e ele disse ao TMZ que realmente não se arrepende de como lidou com as coisas naquela noite.

Aliás, parece que tudo está bem quando acaba bem – porque depois de todo o incidente, ele realmente fez as pazes com o segurança que estava conversando com ele… posando para uma selfie com o cara. Juan nos diz que o cara nem era tão conflituoso – e estava apenas tentando fazer com que ele se acalmasse um pouco.