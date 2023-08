Fábrica de QUEIJO INTERDITADA por FALTA DE HIGIENE e Pocilga FECHADA!

Uma fábrica de queijo localizada na cidade de Itabi, no médio sertão sergipano, foi objeto de interdição. Ademais, uma pocilga também na mesma localidade recebeu uma notificação da equipe Abate, pertencente à Fiscalização Preventiva Integrada (FPI).

A equipe tem como objetivo educativo realizar diagnósticos de danos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Ambas as ações foram desencadeadas devido à falta de condições higiênicas dos estabelecimentos e à degradação ambiental na fábrica de queijo.

Inspeções na fábrica de queijo é finalizada com interdição

Relativamente à pocilga, a equipe da FPI concedeu um prazo de 45 dias para a suspensão das atividades, a remoção dos mais de 140 suínos do local e a recuperação da área degradada. Já a queijaria foi fechada por não possuir registro em conformidade com as regulamentações dos órgãos ambientais e sanitários do município de Itabi.

A coordenadora da equipe Abate, Salete Dezen, expressa preocupação em relação à situação das queijarias. Ela afirma que os técnicos constataram a total ausência de condições higiênicas adequadas para a continuidade da produção de queijos.

Mesmo após anos de ação da FPI em termos de fiscalização e educação ambiental, ainda é possível encontrar completa falta de conformidade com as disposições das leis ambientais e sanitárias. Além disso, a Fiscalização Preventiva Integrada identificou o uso de agrotóxicos e produtos não autorizados em Japoatã.

A equipe Abate é composta pela:

Coordenação de Vigilância Sanitária (SES-Covisa) da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe;

Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema);

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro/SE);

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV);

Polícia Militar;

Profissionais colaboradores.

A FPI em Sergipe é uma coalizão formada por trinta instituições, incluindo dezessete órgãos federais, doze órgãos estaduais e uma organização da sociedade civil, juntamente com profissionais colaboradores de diversas áreas de conhecimento.

Os perigos escondidos na fábrica de queijo sem regulamentações

Os queijos são um alimento delicioso e nutritivo, mas podem ser perigosos se não forem feitos de forma segura. Queijos feitos em queijarias sem regulamentação podem estar contaminados com bactérias, fungos ou outros microrganismos que podem causar doenças.

Algumas das bactérias mais comuns que podem contaminar queijos incluem Listeria monocytogenes, Salmonella e Staphylococcus aureus. Essas bactérias podem causar sintomas como diarreia, vômitos, febre e dores de cabeça. Em casos graves, a infecção por essas bactérias pode levar à morte.

Os fungos também podem contaminar queijos e causar doenças. O mais comum que prejudica realmente os produtos em geral dentro de uma fábrica de queijo é o Aspergillus flavus. Ele produz uma toxina chamada aflatoxina. A aflatoxina é uma substância cancerígena que pode causar danos ao fígado e ao sistema nervoso.

Os queijos também podem ser contaminados com outros microrganismos, como protozoários e vírus. Esses microrganismos podem causar doenças como a giardíase e a hepatite A.

Dicas para evitar o problema

Para evitar os perigos de consumir queijos feitos em queijarias sem regulamentação, é importante comprar produtos de locais regulamentados. As fábricas de queijos regulamentadas são obrigadas a seguir normas de higiene e segurança que ajudam a prevenir a contaminação.

Além de comprar queijos de queijarias regulamentadas, também é importante armazenar e preparar os queijos de forma segura. Eles devem ser armazenados em um local fresco e seco, além de ser consumidos antes da data de validade. Os queijos também devem ser lavados antes do consumo, especialmente se forem servidos crus.

Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a proteger sua saúde e evitar os perigos que rondam silenciosamente a nossa alimentação. Ademais, aqui estão alguns adicionais dicas para evitar os perigos de consumir queijos feitos em queijarias sem regulamentação:

Não coma produtos que não estejam embalados de forma segura ;

; Não coma queijos que tenham sido deixados à temperatura ambiente por muito tempo;

Evite comprar queijos que estejam mofados ou que tenham um cheiro estranho;

Não coma produtos que tenham sido preparados de forma insegura.