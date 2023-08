FACERES recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Medicina FACERES está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2024, que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 60 (sessenta) vagas para o curso de Medicina (período integral).

De acordo com o cronograma, a FACERES receberá as inscrições até as 23h59 do dia 8 de outubro de 2023. O edital indica ainda que o valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Vestibular de Medicina 2024: Como se inscrever?

As inscrições para o processo seletivo estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site da instituição.

Podem concorrer as vagas ofertadas pela FACERES somente os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que concluam essa etapa da educação básica até o término do ano letivo de 2023. Aqueles que desejarem se inscrever, mas não estiverem nessa situação, poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 como “treineiros”.

Os candidatos na condição de “treineiro” deverão, necessariamente, selecionar a opção Treineiro, no ato da inscrição, e deverão estar cientes que não concorrerão às vagas ofertadas no processo seletivo.

Após preencher o formulário de inscrição e enviar as informações, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa. A confirmação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa até o dia 2 de outubro. A FACERES aceitará pagamentos também através de cartão de crédito.

Provas do Vestibular de Medicina

Para fins de classificação dos inscritos, a FACERES aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 8 de outubro, com duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.



Haverá locais de prova nas seguintes cidades: São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Uberlândia (MG) e Uberaba (MG).

A aplicação acontecerá no período da tarde. Desse modo, o acesso do candidato ao local de prova ocorrerá das 12h às 13h (horário de Brasília). Os portões serão pontualmente fechados às 13h. A FACERES recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova às 12h.

Para ter acesso ao local de prova é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta (item obrigatório), fabricada em material transparente. Itens como lápis e borracha são opcionais.

Composição das provas

Conforme indicado no edital, a FACERES aplicará uma prova objetiva e uma prova de Redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva terá a seguinte composição:

Biologia (8 questões);

Língua Portuguesa (8 questões);

Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol (oito questões);

Química (8 questões);

Geografia (8 questões); e

Matemática (8 questões).

Vagas e resultados

A oferta total da FACERES é de 60 vagas para o curso de Medicina, ofertado de forma presencial e em período integral. O curso conta com duração mínima de 12 semestres.

Segundo o cronograma, o gabarito oficial das provas será publicado no site da FACERES no dia 8 de outubro, após as 20h. Os cadernos de questões serão divulgados no dia 9 do mesmo mês.

A publicação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está marcada para o dia 20 de outubro. Os convocados nessa lista deverão realizar as matrículas nos dias 30 e outubro e 1º de novembro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

