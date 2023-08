FACISB divulga período de inscrição do Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB) divulgou o edital de abertura referente ao Vestibular de Medicina 2024. Além de estabelecer regras e procedimentos, o edital apresenta também o cronograma do processo seletivo, que visa a seleção de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a FACISB receberá as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 no período das 10h do dia 22 de agosto até as 23h59 do dia 26 de outubro. A taxa de inscrição será no valor de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais).

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por organizar o processo seletivo. Portanto, os interessados devem acessar o site da Vunesp e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

No momento da inscrição é necessário informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados no requerimento eletrônico.

Após preencher o formulário e enviar as informações, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. O pagamento deverá ser feito até o último dia de inscrição para efetivar o cadastro.

Provas do Vestibular de Medicina

Para fins de classificação, a FACISB aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A Vunesp é responsável por organizar, aplicar e corrigir as provas.



Conforme o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 25 de novembro. A Vunesp aplicará as provas no turno vespertino, no período das 13h30min às 18h30min, com duração de cinco horas.

O edital estabelece ainda que a prova contará com 80 (oitenta) questões de múltipla escolha e por uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva terá a seguinte composição:

Língua Portuguesa (10 questões),

Língua Inglesa (8 questões);

História (7 questões);

Geografia (7 questões);

Biologia (15 questões);

Química (15 questões);

Física (8 questões);

Matemática (10 questões).

A aplicação será realizada em apenas uma fase, com locais de prova nas seguintes cidades: Barretos (SP), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (capital de SP), Uberaba (MG). De acordo com o cronograma, a consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir do dia 17 de novembro.

Para conferir o ensalamento, os estudantes com inscrições homologadas deverão acessar o site da Vunesp e clicar em “Local de Prova”.

Ainda conforme as orientações do edital, o candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os estudantes devem levar lápis preto, borracha e caneta esferográfica de corpo transparente com tinta na cor preta, e máscaras de proteção facial, com cobertura de nariz e boca, para uso pessoal.

Vagas e resultados

A oferta total da FACISB para o Vestibular de Medicina 2024 é de 89 (oitenta e nove) vagas para ingresso no curso de Medicina, ofertado em período integral. A duração mínima do curso é de 12 semestres.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 20 de dezembro de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 20, 21 e 22 do mesmo mês.

Há também a previsão de publicação de uma 2ª chamada para o dia 4 de janeiro de 2024, com recebimento de matrículas até o dia 5 seguinte. O ingresso dos aprovados será no 1º semestre letivo de 2024.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais detalhes.

