Faculdade de Medicina de Petrópolis recebe inscrições até 10 de outubro

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade de Medicina de Petrópolis (UNIFASE/FMP) está aberto. De acordo com o cronograma, a UNIFASE receberá as inscrições até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2023 (horário de Brasília).

Conforme indicado no edital, o processo seletivo visa o preenchimento de 75 vagas para ingresso no curso de Medicina (período integral), com ingresso no 1º semestre letivo de 2024. O curso de Medicina da UNIFASE tem uma ótima avaliação em nível nacional. Nesse sentido, o professor Paulo Sá, líder do departamento de Medicina da UNIFASE/FMP, destaca:

“Asseguramos uma formação médica contemporânea, abrangente e enraizada em princípios de humanidade. Nossa meta é que nossos alunos estejam equipados não apenas com conhecimento técnico, mas com uma mentalidade crítica e humanizada, pronta para enfrentar as demandas dinâmicas da medicina moderna.”

Confira a seguir como se inscrever e todas as demais informações sobre o processo seletivo para ingresso no curso de Medicina na UNIFAE!

Vestibular 2024: Como se inscrever?

De acordo com as orientações do edital, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFASE estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados em participar da seleção devem acessar o site da instituição no referido período e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além dos dados pessoais e de contato, os candidatos deverão indicar a modalidade de seleção através da qual desejam participar da seleção.

Após preencher o requerimento de inscrição e enviar as informações, os estudantes deverão realizar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro. Conforme o cronograma, o prazo limite para pagamento da taxa é 11 de outubro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00. O pagamento poderá ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.



Vestibular de Medicina 2024: Seleção

Conforme definido pela instituição, o Vestibular de Medicina 2024 contará com duas modalidades de seleção. São elas:

Vestibular tradicional, com a aplicação de provas;

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os candidatos devem indicar no momento do cadastro através de qual modalidade deseja concorrer às vagas ofertadas pela instituição. Aqueles que optarem pela seleção via notas do Enem poderão usar as notas obtidas nas últimas duas edições do exame: 2021 e 2022. O período de inscrição para a seleção via Enem chega ao fim em 14 de outubro.

Já os candidatos que optarem pelo vestibular tradicional passarão por avaliação aplicada pela própria UNIFASE.

Provas do Vestibular de Medicina 2024

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 22 de outubro de 2023. A aplicação acontecerá de forma presencial, exclusivamente na cidade de Petrópolis.

A instituição aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A avaliação contará com uma prova de redação em Língua Portuguesa e com 60 questões objetivas de múltipla escolha, divididas da seguinte forma:

14 questões de Linguagens (incluindo Inglês ou Espanhol);

6 questões de Matemática;

30 questões de Ciências da Natureza;

10 questões de Ciências Humanas.

A instituição divulgará o gabarito preliminar da prova no dia 22 de outubro, cabendo a interposição de recursos até o dia 23 de outubro.

Vagas e resultado

Do total das vagas ofertadas, são 38 oportunidades para a seleção via provas, enquanto as demais 37 vagas são para a seleção via notas do Enem. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 22 de setembro, a partir das 18h. Nesta data, a UNIFASE deve publicar a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Acesse o site da UNIFASE para mais informações.

