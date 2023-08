FAFIPE abre inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

O período de inscrição para o Vestibular 2024 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis – FAFIPE, Professora Doutora Fabiana Ortiz Tanoue de Mello, da Fundação Educacional de Penápolis (FUNEPE), foi aberto nesta terça-feira, dia 15 de agosto. O período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 8 de novembro de 2023.

Portanto, os interessados em concorrer às vagas ofertadas pela FAPIPE já podem realizar as suas inscrições. De acordo com o edital da faculdade, estão sendo ofertadas 66 (sessenta e seis) vagas para o curso de Medicina (período integral).

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 estão sendo recebidas de forma virtual. Os estudantes devem preencher o formulário eletrônico, disponível no site da Vunesp, Fundação responsável por organizar, aplicar e corrigir as provas desse processo seletivo.

Poderão participar desta edição do vestibular somente os estudantes que já tenham o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir a última série, pois será necessário apresentar o certificado de conclusão na data da matrícula, em caso de aprovação.

No momento da inscrição, os candidatos devem informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Após preencher e enviar as informações, o estudante deve gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição.

Ainda de acordo com o edital, a confirmação da inscrição se dará somente mediante o pagamento da taxa, cujo valor é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O pagamento do boleto bancário deverá ser efetuado em qualquer agência bancária até o dia 9 de novembro.

Para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, a Fundação Vunesp aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação das provas acontecerá exclusivamente em locais de prova na cidade de Penápolis, em São Paulo.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 2 de dezembro de 2023. A avaliação será aplicada n período da tarde, com início às 14h e término às 19h (considerando o horário oficial de Brasília).

A consulta aos locais de prova deverá ser feita a partir do dia 20 de novembro, através do site da Vunesp, no link “Local de Prova”. No dia das provas os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, pois a instituição não permitirá a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, os candidatos devem estar munidos de documento oficial de identificação com foto atualizada e deve levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Composição das provas

Conforme indicado no edital, os candidatos responderão a uma avaliação composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e por uma Redação de Língua Portuguesa.

As questões objetivas abarcarão conhecimentos sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática, História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Física, Química e Biologia.

Na Redação de Língua Portuguesa, de caráter eliminatório, valendo até 30 (trinta) pontos, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado), na variedade linguística indicada. A produção será avaliada conforme os critérios estabelecidos no Conteúdo Programático presente no edital.

Resultados

A divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024 está previsto para o dia 19 de dezembro. Nesta data a instituição vai publicar a 1ª chamada e as orientações para as matrículas. Há uma 2ª chamada prevista para o dia 3 de janeiro de 2024.

Para mais detalhes, confira o edital do Vestibular de Medicina.

