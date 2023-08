FAFIPE divulga período de inscrição do Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis – FAFIPE, Professora Doutora Fabiana Ortiz Tanoue de Mello, da Fundação Educacional de Penápolis (FUNEPE), lançou o edital de abertura com as regras, procedimentos e cronograma referente ao Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o edital, ao todo, a FAPIPE está ofertando 66 (sessenta e seis) vagas para o curso de Medicina (período integral) ofertado de forma presencial na cidade de Penápolis (SP). O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e conta com duração mínima de doze semestres.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

Ainda conforme indicado no edital, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina FAFIPE será das 10h do dia 15 de agosto até as 23h59 do dia 8 de novembro de 2023. O documento indica ainda que o valor da taxa de inscrição será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A Vunesp receberá as inscrições de forma virtual. Desse modo, os interessados deverão acessar o site da Fundação Vunesp, responsável por organizar, aplicar e corrigir as provas, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no referido período.

No momento da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares. Poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 os estudantes que já tenha concluído ou que estejam em vias de concluir (ainda em 2023) o Ensino Médio.

Após o preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. O pagamento do boleto bancário deverá ser efetuado em qualquer agência bancária até o dia 9 de novembro. A instituição efetivará a inscrição somente mediante o pagamento do boleto bancário no prazo estipulado.

Vestibular de Medicina 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, a Fundação Vunesp aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Os locais de prova serão exclusivamente na cidade de Penápolis, em São Paulo.



Você também pode gostar:

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 2 de dezembro de 2023. O edital indica ainda que a aplicação acontecerá no período da tarde, com início às 14h e término às 19h (horário oficial de Brasília).

A Fundação Vunesp vai aplicar uma avaliação composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e por uma Redação de Língua Portuguesa. As questões objetivas abarcarão conhecimentos sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Física, Química e Biologia.

Na Redação de Língua Portuguesa, de caráter eliminatório, valendo até 30 (trinta) pontos, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado), na variedade linguística indicada. A produção será avaliada conforme os critérios estabelecidos no Conteúdo Programático presente no edital.

Ainda conforme as orientações do edital, no dia das provas os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto atualizada.

Resultados

Após a aplicação das provas, a Vunesp divulgará em seu site o gabarito das questões objetivas no dia 4 de dezembro, cabendo a interposição de recursos.

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024 está previsto para o dia 19 de dezembro. Nesta data a instituição vai publicar a 1ª chamada e as orientações para as matrículas. Há uma 2ª chamada prevista para o dia 3 de janeiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais informações.

Leia também UECE abre nesta segunda-feira (7) o período para pedidos de isenção da taxa referente ao Vestibular 2024; saiba mais.