Falha na ativação do produto no Office 2019 [6 Working Ways]

Muitos usuários relataram enfrentar o erro Falha na ativação do produto com o Office 2019. Esse problema foi encontrado ao acessar aplicativos do Microsoft Office, como Word, Powerpoint, Excel etc. reativá-lo.

Não apenas ao executar o Office 2019, mas também pode enfrentar esse problema ao tentar ativar o Office 2019 pela primeira vez. Esse problema pode ser encontrado por vários motivos, como a execução do Office em Windows pirata, data incorreta, aplicativos do Office desatualizados, problemas de Internet, etc.

Mas como faço para corrigir isso? Se você está procurando etapas de solução de problemas para corrigir esse problema, está no lugar certo. Este artigo o guiará por todas as maneiras de corrigir a falha na ativação do produto no Office 2019.

Como faço para corrigir a falha na ativação do produto Microsoft Office 2019?

Este é um problema comum enfrentado por muitos usuários que usam o Office 2019. O problema não se limita ao Office 2019 e foi encontrado usando outras versões do Office, mas o mais comum deles foi Microsoft Office 2019, Usuários. Abaixo estão todos os passos que você pode seguir para corrija o erro Falha na ativação do produto no Office 2019.

Etapas preliminares

Antes de começar, tente as seguintes correções preliminares para ver se isso resolve o problema. Se isso acontecer, você não terá que passar pelo incômodo de seguir todas as outras etapas de solução de problemas neste artigo.

Execute os aplicativos do Microsoft Office como administrador

Falha na ativação no Office 2019 pode ocorrer se o aplicativo do Office que você está tentando executar não tiver todas as permissões necessárias. Executar o aplicativo do Office como administrador deve corrigir o problema. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Imprensa as janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

Pesquise o aplicativo do Office que você deseja executar, como Microsoft Word .

Clique com o botão direito do mouse no aplicativo no menu Iniciar e clique em Executar como administrador .

No UAC prompt, clique em Sim para executar o aplicativo do Office como administrador.

Execute o arquivo OSPREARM.exe

O arquivo OSPREARM.exe é um verificador de ativação que você pode executar para resolver todos os erros relacionados à ativação de aplicativos do Office. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa Windows + E combinação de teclas para abrir Explorador de arquivos no seu PC.

Navegue até o seguinte caminho- C:\Arquivos de Programas\Microsoft Office



Observação- Este é o caminho de instalação do Microsoft Office. Se o caminho de instalação for diferente, navegue até esse caminho.

Clique duas vezes no Escritório pasta para abri-lo.

Agora, clique com o botão direito do mouse no OSPPREARM.exe arquivo e clique Executar como administrador .

No UAC prompt, clique em Sim .

Obtenha a assinatura oficial do Office 2019

Certifique-se sempre de que a assinatura do Microsoft Office que você possui é do site oficial da Microsoft ou de seus parceiros confiáveis. Se você tiver uma versão pirata do Office 2019 ou sua assinatura não for de uma fonte confiável e genuína, poderá encontrar Falha na ativação do produto no Office 2019.

A Microsoft não promove a pirataria e, se você tentar instalar uma cópia pirata do Office ou usar uma assinatura de uma fonte falsa, a Microsoft bloqueará a assinatura e você encontrará esse problema.

Evite usar janelas piratas

Muitas vezes, as pessoas preferem usar o Windows pirata para evitar o custo do Windows original, mas desconhecem os contras que trazem. Se você usar cópias piratas do Windows, poderá enfrentar problemas com a ativação do Office 2019, mesmo se tiver uma assinatura oficial.

A Microsoft sempre procura cópias piratas do Windows e aplicativos e, se você tentar ativar o Office 2019 no Windows pirata, poderá enfrentar esse problema. Certifique-se de ativar o Windows com a chave genuína e usar o Office 2019 para evitar o erro de falha na ativação do produto.

Verifique a instalação múltipla

Você enfrentará o erro de falha na ativação do produto no Office 2019 se houver várias instalações do Microsoft Office. Se já houver uma versão do Microsoft Office instalada em seu PC, você não poderá ativar o Office 2019. Você terá que desinstalar a versão do Microsoft Office já instalada e continuar com a ativação do Office 2019. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa Windows + R combinação de teclas e digite Ao controle na caixa de diálogo Executar. Imprensa Digitar para abrir o Painel de Controle.

Clique em Desinstalar um programa opção sob o Programas seção.

Na lista de aplicativos, procure por Microsoft Office. Se o Microsoft Office estiver disponível na lista, clique nele e depois clique em Desinstalar .

Clique em Desinstalar novamente para desinstalar o Office.

Uma vez feito, reinicie o seu PC para salvar todas as alterações feitas.

Depois de desinstalar o Office anterior, tente instalar e ativar o Office 2019 novamente.

Se não houver outras instalações do Office 2019 e você estiver enfrentando esse problema com o Office 2019 já instalado, sugerimos que você reinstale o Office 2019.

Conclusão

É frustrante enfrentar um erro de falha na ativação do produto no Office 2019. Se você estiver com problemas com esse problema, siga as etapas acima para resolvê-lo. Se as etapas acima não resolverem o problema, tente entrar em contato Suporte da Microsoft.

