Família emocionada de Todd Chrisley lança novo reality show enquanto ele está na prisão

Jay Surgent o advogado de Todd, disse ao TMZ … a estrela da realidade está “emocionada e feliz” que os membros de sua família estão lançando o novo programa e espera que retrate a devastação que sua família vem enfrentando desde que ele e Julie eram enviado para a prisão no início deste ano.

Somos informados de que Todd não fará parte do show, mas seus filhos Perseguir , Savana , Grayson e filha adotiva, Chloé — assim como a mãe de Todd, Babá faye – estão todos estrelando a nova série, começando depois que Todd e Julie começaram a cumprir pena.

TMZ divulgou a história, Todd afirma que foi severamente maltratado enquanto estava preso na FPC Pensacola – supostamente lidando com coisas como fotos sendo tiradas dele enquanto dormia, sua correspondência não sendo entregue a ele e sem AC nas condições de verão da Flórida.

Além do mais, Todd agora está dizendo a Jay que não tem como contatá-lo de dentro da prisão – Jay supostamente foi bloqueado nas listas de e-mail, telefone e e-mail de Todd, mas o advogado não tem ideia do motivo … e diz que não pode obter respostas de administração penitenciária.

Pelo que vale a pena, fomos informados de que Jay pode marcar encontros para falar com Todd, com a ajuda do conselheiro prisional de Todd.