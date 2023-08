Família Tuohy afirma que Michael Oher tentou $ 15 Mil Shakedown antes do processo judicial

A família Tuohy diz antes Michael Oher fez alegações “estranhas”, “nocivas” e “absurdas” sobre eles no tribunal na segunda-feira … ele realmente tentou extorqui-los por US $ 15 milhões.

Marty Singer – o advogado da família Tuohy – disse que tudo aconteceu recentemente … e, o que é pior, ele afirmou que não é a primeira vez que Oher faz isso.

Cantor – em uma longa declaração para TMZ Sports — disse Oher procurou os Tuohys antes de preencher sua petição de 14 páginas em Shelby County, Tennessee. … e os ameaçou, dizendo que se não desembolsassem um cheque de oito dígitos, ele “plantaria uma história negativa sobre eles na imprensa”.

Singer negou todas as alegações no processo judicial de Oher … explicando que Sean dar Leigh Anne Tuohy absolutamente não enganou o ex-astro da NFL para entrar em uma tutela quando ele tinha 18 anos, como ele havia afirmado.

A tutela “foi estabelecida para atender às necessidades do Sr. Oher, desde conseguir um seguro de saúde e obter uma carteira de motorista até ajudar com as admissões na faculdade”, disse Singer. “Se o Sr. Oher desejar encerrar a tutela, agora ou a qualquer momento no futuro, os Tuohys nunca se oporão a isso de forma alguma.”

Quanto às alegações de Oher de que os Tuohys usaram a tutela para intermediar um contrato de filme com a Fox pelas costas de Oher, que lhes rendeu milhões – deixando Oher sem nada – Singer disse que isso também era besteira.

“A noção de que um casal que vale centenas de milhões de dólares conspiraria para reter alguns milhares de dólares em pagamentos de participação nos lucros de qualquer pessoa – muito menos de alguém que eles amavam como filho – desafia a crença”, disse Singer.

Em vez disso, o advogado afirmou na terça-feira que os Tuohys “receberam um pequeno adiantamento da produtora e uma pequena porcentagem dos lucros líquidos” de “The Blind Side” … dinheiro Singer disse que os Tuohys sempre dividiram com Oher ou tentaram compartilhar com o ex-ataque do Baltimore Ravens.

“Ao longo dos anos, os Tuohys deram ao Sr. Oher uma parte igual de cada centavo recebido de ‘The Blind Side'”, disse Singer. “Mesmo recentemente, quando o Sr. Oher começou a ameaçá-los sobre o que ele faria, a menos que lhe pagassem uma quantia inesperada de oito dígitos e, como parte desse esforço de extorsão, recusou-se a descontar os pequenos cheques de lucro dos Tuohys, eles ainda depositaram o Sr. . Parte igual de Oher em uma conta fiduciária que eles abriram para seu filho.”

Singer continuou: “Sem o conhecimento do público, o Sr. Oher já tentou executar esta peça várias vezes antes – mas parece que vários outros advogados pararam de representá-lo assim que viram as evidências e descobriram a verdade. Infelizmente, o Sr. Oher finalmente encontrou um facilitador disposto e entrou com este processo ridículo como uma tentativa cínica de chamar a atenção no meio de sua última turnê de livro.”