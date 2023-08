Famosa causa da morte de Kody: do que o renomado TikToker morreu?

To TikToker de 21 anos conhecido como Famoso Kody ou Senhor Blicky morreu, confirmou sua irmã nas redes sociais.

O jovem estava internado há um mês, tentando se recuperar dos ferimentos sofridos quando se envolveu em um acidente de carro em meados de julho.

A comunidade se uniu à família e mostrou seu apoio após a terrível notícia.

“A vida nunca mais será a mesma, seu sorriso sempre foi impagável, podia iluminar a sala inteira”, disse a irmã de Zy Quan Mitchello nome verdadeiro do criador do conteúdo do TikTok.

O post, sem surpresa, foi inundado com comentários de condolências e descrença nos terríveis acontecimentos.

Famoso Kody parecia ‘estável’, mas ‘lutando’

“Zyquan como você pode me deixar, nós estávamos apenas começando. Senhor, eu realmente não entendo. Meu irmão mais velho Zyquan Vou sentir saudades”, acrescentou a jovem, chocada com a perda do irmão, com quem mantinha uma excelente relação, como demonstrou.

A notícia vem logo após outro tiktoker, Juici Nicoleanunciou que Famoso Kody parecia ser “estável”, algo que sugeria que o fim do jovem não seria o que finalmente aconteceu.

Ao que tudo indica, estava entubado, em coma e com respirador, mas tudo apontava para o facto de estar a “lutar” e esperavam-se melhores notícias com o passar dos dias.

Por fim, a comunidade ficou alarmada e a preocupação ficou evidente entre seus seguidores, que se despediram com mensagens emocionadas no Famoso Kodyperfil oficial de, desejando que sua família agora enfrente este momento difícil juntos para se despedir de um jovem de apenas 21 anos.

“Ele iluminou alguns dos meus dias mais sombrios no TikTok” ou “ele teve um impacto genuíno” são apenas algumas das mensagens que podem ser lidas na rede social.