Fanboys de Aaron Rodgers depois de conhecer a “voz de Deus” Liev Schreiber em Hard Knocks

O quarterback do New York Jets Aaron Rodgers, que está extremamente familiarizado com hollywood devido ao seu histórico de namoro, ainda fica confuso enquanto conhecer celebridades.

O jogador veterano Aparentava ser chocado conhecer o ator Viva Schreiber quem parou no Jatos campo de treinamento enquanto a equipe estava filmando o temporada 2023 de Hard Knocks.

Schreiberque é um ator prolífico, é mais conhecido por ser “a voz” do show. Esta foi a primeira vez que ele apareceu na câmera para o documentários.

Nesta temporada, o show será focado no ajuste de Rodgers ao time após a transferência do Green Bay Packers, onde jogou pela primeira vez 18 temporadas de sua carreira.

“Ele é a voz de Deus”

Uma das melhores partes do primeiro episódio da série documentários aclamados pela críticafoi quando Rodgers conheceu Schreiber e afirmou ser seu fã desde “sempre”.

O zagueiro de 39 anos até tentou encorajar seus companheiros de equipe a cumprimentar o ator famoso dizendo “É a voz de Deus! Vocês não disseram oi? Vá dizer oi! É a voz de Deus.”

Rodgers também tentou convencer Nathaniel Hackett para dizer oi para Schreiber. “Vá e diga oi. Não seja um idiota… Ele está nervoso. Ele quer conhecer pessoas, se sentir confortável.” ele disse ao coordenador ofensivo.

Schreiber chegou de helicóptero

No episódio, Schreiberque foi o destaque do primeiro episódioé visto chegando por helicóptero para o campo de treinamento de jatos no Parque Florham.

Depois de pousar perto do campo, o 55 anos confessou que queria chegar de carro mas o apresentadores teve outras ideias: “Eu queria dirigir, mas os produtores acharam que um helicóptero poderia ser mais dramático”, Schreiber disse.

Enquanto Aaron Rodgers foi relatado como desinteressado em participar do show nesta temporada, durante o recente torneio de golfe ACC ele elogiou o show e disse que uma das coisas que ele gostou foi desempenho de Liev Enquanto o voz de Deus: “Uma das únicas coisas de que gosto em Hard Knocks é a voz de Deus, que o narra, Liev”,Rodgers disse antes de adicionar “Espero poder conhecê-lo.”

Rodgers agora pode cruzar reunião Schreiber fora dele lista de desejos.