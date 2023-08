Fantasy Football: final apertado da última rodada definido para uma fuga em 2023

ACom o passar do tempo, a posição final apertada tornou-se cada vez mais um incômodo a cada temporada que passava. A ascensão de conjuntos de três wide receivers e running backs que pegam passes significa que a maioria dos tight ends geralmente é uma reflexão tardia para passes ofensivos.

Apesar disso, os técnicos do Fantasy Football precisam selecionar pelo menos um jogador para a posição. Conseguir um cara de elite na posição, como Travis Kelce ou Mark Andrewsé ideal, mas nem sempre possível, devido aos slots de calado mais altos.

Acertar nas opções da última rodada pode lhe dar uma clara vantagem sobre outras equipes. Aqui estão algumas opções para a temporada de 2023.

Greg Dulcich: 11.03 ADP

Dulcich começou sua Denver Broncos lesionou-se na carreira, mas foi um colaborador imediato assim que entrou em campo em 2022. Ele marcou um touchdown em seu primeiro jogo e ficou em nono lugar entre todos os tight end qualificados em jardas por recepção com 12,5. Ele foi o 18º colocado em pontos de fantasia por jogo.

Ele fez tudo isso apesar de ser um novato (os tight end novatos tendem a se desenvolver lentamente) e estar em um ataque pútrido que ficou em último lugar no total de pontos. Com guru ofensivo Sean Payton como o novo treinador principal, as perspectivas para Dulcich e o resto do ataque estão apontando para cima. Payton obteve produção de fantasia suprema de Jimmy Graham quando ele estava com o Santos de Nova Orleanse Dulcich tem habilidade atlética e de captura de passe semelhante.

Chig Okonkwo: 11.08 ADP

Outro novato em 2022 que mostrou lampejos de brilhantismo, Okonkwo é um candidato popular por um grande motivo: ele é muito bom no futebol. Okonkwo exibiu as melhores jardas por recepção entre todos os tight end qualificados na temporada passada com 14,1, exibindo uma habilidade explosiva de quebra de jogo com 14 de suas 32 recepções indo para mais de 20 jardas.

Enquanto DeAndre Hopkins assinando com o Titãs do Tennessee reduz o teto de alvo potencial para Okonkwo, pode realmente abrir mais olhares no meio do campo para o tight end do segundo ano. Okonkwo praticamente não tem concorrência no elenco em sua posição e deve estar em campo em praticamente todos os snaps.

Irv Smith Jr.: 13.08 ADP

Smith Jr. Agora com o Cincinnati BengalsSmith Jr. receberá passes de Joe Burrow enquanto Ja’Marr Chase e Tee Higgins desviar a atenção de outros defensores.

Slot receptor Tyler Boyd ainda é uma terceira opção sólida, mas suas metas diminuíram em cada uma das últimas três temporadas. Em 2021, CJ Uzomah foi o 17º tight end geral jogando pelo Bengals. A equipe tentou replicar isso com Hayden Hurst na última temporada, mas não correspondeu às expectativas. Hurst agora se foi e o recebedor mais atlético e natural em Smith Jr. tem a chance de causar danos.