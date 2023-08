Farmácia Popular NÃO oferece medicamentos para TODOS os brasileiros; entenda o porquê

O programa Farmácia Popular retornou e está auxiliando muitos cidadãos ao proporcionar o acesso gratuito a medicamentos. A boa notícia é que o programa foi ampliado para abranger mais pessoas.

Além dos indivíduos beneficiados por programas sociais, outras pessoas também estão autorizadas a usufruir dessa vantagem. Saiba como o Farmácia Popular funciona daqui em diante e como obter medicações com o programa.

Qual é o funcionamento do Farmácia Popular?

O programa governamental de distribuição de medicamentos sem custo ganhou destaque novamente, apresentando uma nova abordagem. Agora, o Farmácia Popular divulgou uma extensão adicional a esse benefício. Mais de 21,25 milhões de famílias que fazem parte do programa Bolsa Família serão contempladas.

Além disso, outros cidadãos também receberão esse privilégio. No mês de junho, o Ministério da Saúde lançou uma nova iniciativa que beneficiará mais pessoas.

A ideia principal é conceder acesso gratuito a 40 variedades de medicamentos para os integrantes do programa Bolsa Família. Calcula-se que mais de 55 milhões de cidadãos serão beneficiados por meio dessa medida.

Na ocasião do retorno do programa, o presidente Lula mencionou que, antes da sua criação, muitos brasileiros enfrentavam consultas médicas sem ter recursos para adquirir os remédios necessários. Com prescrições em mãos e sem meios para adquirir os medicamentos prescritos, o presidente criticou a gestão anterior, enfatizando a falta de investimento adequado no programa durante a administração passada.

Quais modificações foram implementadas no programa?

Após o presidente Lula reformular o programa, algumas diretrizes foram acrescentadas. Mesmo antes da inclusão dos beneficiários do Bolsa Família, uma parte considerável da população de baixa renda já tinha direito a medicamentos sem custo. Mesmo sem a necessidade de comprovar a renda, muitos cidadãos necessitados podiam adquirir os medicamentos de forma gratuita, bastando apresentar a prescrição médica nas farmácias parceiras.



Essa categoria de público foi ampliada no novo programa, abrangendo tanto medicamentos gratuitos quanto alguns produtos e artigos de higiene pessoal com descontos. Tais produtos são subsidiados pelo Governo Federal, garantindo que a saúde e a higiene básica sejam acessíveis a todos os brasileiros.

É importante ressaltar que uma lista de medicamentos abrange várias condições médicas. Portanto, está disponível pelo programa. Confira a relação de medicamentos oferecidos pelo Farmácia Popular:

Tratamento para asma: brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg), dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg), sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg);

Controle de diabetes: cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg), glibenclamida (5 mg), insulina humana regular (100 UI/ml), insulina humana (100 UI/ml);

Manejo de hipertensão: atenolol (25 mg), besilato de anlodipino (5 mg), captopril (25 mg), cloridrato de propranolol (40 mg), hidroclorotiazida (25 mg), losartana potássica (50 mg), maleato de enalapril (10 mg), espironolactona (25 mg), furosemida (40 mg), succinato de metoprolol (25 ml).

Com contribuição (gratuito para beneficiários do Bolsa Família)

Anticoncepcionais: acetato de medroxiprogesterona (150 mg), etinilestradiol (0,03 mg) + levonorgestrel (0,15 mg), noretisterona (0,35 mg), valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg);

Tratamento de dislipidemia (colesterol elevado): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg);

Abordagem da doença de Parkinson: carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg), cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg);

Tratamento de glaucoma: maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg);

Controle de incontinência urinária: fraldas geriátricas;

Prevenção de osteoporose: alendronato de sódio (70 mg);

Alívio de sintomas de rinite: budesonida (32 mg e 50 mg), dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose);

Controle de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular (para indivíduos com mais de 65 anos): dapagliflozina (10 mg).

Como retirar as medicações com o Farmácia Popular?

Para adquirir a medicação gratuita, o cidadão deve visitar um estabelecimento credenciado pela Farmácia Popular e apresentar a seguinte documentação:

Documento oficial de identidade com fotografia (RG, CNH) e número do CPF;

Receita médica válida, emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um médico particular.

Para retirar fraldas geriátricas, é necessário que o requerente tenha mais de 60 anos, ou uma pessoa com deficiência. É preciso apresentar uma prescrição médica, laudo ou declaração que comprove a necessidade de uso das fraldas.